Beşiktaş, geçtiğimiz yıl 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Schalke 04'ten renklere bağladığı Taylan Bulut'la ilgili kararını verdi.

İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun göreve başladığı Beşiktaş'ın, genç sağ bek Taylan Bulut ile yola devam edeceği belirtildi.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon sadece 11 karşılaşmada görev yapan ve ilk 11'de 8 maça çıkabilen Taylan Bulut, takımda kalacak.

Beşiktaş'ta 11 maçta süre bulan Taylan Bulut, 1 asist yaptı.

Haberde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve devam emesi halinde, 20 yaşındaki gurbetçi sağ bekle yolların ayrılmasının gündeme geleceği aktarıldı.

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