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Sergen Yalçın kalsaydı gidiyordu: Beşiktaş'ta Taylan Bulut için karar çıktı
Beşiktaş, geçtiğimiz yıl 6 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Schalke 04'ten renklere bağladığı Taylan Bulut'la ilgili kararını verdi.
Özetle DinleSergen Yalçın kalsaydı gidiyordu: Beşiktaş'ta Tayl...
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Spor az önce
Vincenzo Italiano'nun teknik direktörlük görevine başladığı geldiği Beşiktaş'ta, genç sağ bek Taylan Bulut ile yola devam edilecek.
- Teknik direktör Sergen Yalçın'ın görevde kalması durumunda Taylan Bulut ile yolların ayrılacağı aktarıldı.
- Taylan Bulut, geçtiğimiz sezon sadece 11 karşılaşmada görev yaptı.
- Bunların 8'inde ilk 11'de sahaya çıktı.
- 20 yaşındaki Taylan Bulut'un gurbetçi sağ bek olduğu belirtildi.
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İtalyan teknik adam Vincenzo Italiano'nun göreve başladığı Beşiktaş'ın, genç sağ bek Taylan Bulut ile yola devam edeceği belirtildi.
Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; siyah-beyazlılarda geçtiğimiz sezon sadece 11 karşılaşmada görev yapan ve ilk 11'de 8 maça çıkabilen Taylan Bulut, takımda kalacak.
Haberde, teknik direktör Sergen Yalçın'ın göreve devam emesi halinde, 20 yaşındaki gurbetçi sağ bekle yolların ayrılmasının gündeme geleceği aktarıldı.
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