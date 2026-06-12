Beşiktaş’ın yeni hocası Vincenzo Italiano, eski talebesi Jhon Lucumi'yi ilk sıraya koydu.

Sergen Yalçın’ın ardından teknik direktörlük koltuğuna Vincenzo İtaliano’yu oturtan Beşiktaş, artık transfer için somut adımlar atmaya başlıyor. Takımın oyun yapısını ve oyuncularını tek tek inceleyen İtaliano, savunmaya takviye istedi. Bologna’da birlikte çalıştığı eski talebesi Jhon Lucumi’yi yönetime öneren İtalyan teknik adam Kolombiyalı oyuncunun kalitesine kefil olduğunu söyledi. Di Marzio’nun da dile getirdiği transfer operasyonu Beşiktaş için kolay olmayacak. Serie A devi Juventus’un da Lucumi’nin peşinde olduğu belirtildi.

Jhon Lucumi

İSTİKRAR ABİDESİ STOPER

Juve’de de teknik direktör Luciano Spalletti’nin 27 yaşındaki oyuncu için ‘alınsın’ raporu verdiği ifade edildi. Lucumi’ye ayrıca İngiliz ekibi Bournemouth da talip. Serbest kalma bedeli 28 milyon avro olan oyuncu için Beşiktaş İtaliano kozuyla bir adım önde. Bologna formasıyla Serie A’da sergilediği istikrarlı performansla dikkat çeken Jhon Lucumí, güçlü fiziği, hava hakimiyeti ve sol ayağını etkili kullanmasıyla tanınıyor. Beşiktaş, 1,85’lik stoper için Bologna ile resmî temaslara başladı. İki kulüp arasında pazarlıklar sürüyor.

DÜNYA KUPASI'NDA

Geride bıraktığımız sezonda çıktığı 43 karşılaşmada 1 gol atarken 1 de asist kaydetti. Lucumi, Kolombiya Millî Takımı ile Dünya Kupası’nda boy gösterecek.

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