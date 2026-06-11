Sergen Yalçın'la yollarını ayıran Beşiktaş'ta 2 yıllık sözleşme imzalanan Vincenzo Italiano, yeni sezon mesaisine başladı. 48 yaşındaki İtalyan çalıştırıcının teknik ekibi de belli oldu.

Beşiktaş'ta Vincenzo Italiano'nun yardımcıları netleşti. Türk hocanın yer almadığı teknik ekipte, İtalyan çalıştırıcının bir numaralı yardımcısı Daniel Niccolini olacak.

Performans ve kondisyon çalışmalarından Pierro Campo, Ivano Tito ve Marko Balestracci sorumlu olacak. Kaleci antrenörlüğü görevlerini Vincenzo Sicignano ile Antonio Rosati üstlenecek. Teknik ekibin analiz departmanında ise Stefano Firicano ve Pablo Riela yer alacak.

Vincenzo Italiano, son olarak Serie A ekibi Bologna'yı çalıştırdı.

"ÇOK MUTLUYUM"

BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde düzenlenen imza töreninde konuşan Italiano, teknik heyet ve yönetimle berabere takımı komple inşa edeceklerini söyleyerek, "Takımın beklentileri ve benim hedeflerim birebir örtüştüğü için çok mutluyum" demişti.

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