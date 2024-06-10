Servet Yardımcı TFF başkanlığına resmen aday! 'Değişmesi gereken yönetim değil, zihniyettir'

UEFA Yönetim Kurulu üyesi ve eski geçici Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Servet Yardımcı, 18 Temmuz'da yapılacak Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlık seçimlerinde aday olduğunu açıkladı. Yardımcı yaptığı açıklamada, "Değişmesi gereken yönetim değil, zihniyettir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu 18 Temmuz'da Başkanlık seçimine gidecek. Servet Yardımcı da resmi olarak adaylığını açıkladı.

Yardımcı adaylığına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

YÖNETİM DEĞİL ZİHNİYET DEĞİŞMELİ

Yardımcı, Türk futbolunda zihniyetin değişmesi gerektiğini savunarak "Türk futbolunda değişmesi gereken sadece bir yönetim değil, zihniyettir. Ben, bu zihniyeti değiştirmek için yola çıktım. Futbolumuzu bugüne getiren yanlış ne varsa tümünü değiştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Servet Yardımcı'nın diğer açıklamaları şu şekilde:

GÜÇLÜ FUTBOL ORTAMINI GETİRECEĞİZ

"Kulüplerimizin ekonomik sorunlarını çok iyi biliyoruz. Avrupa'daki güçlü futbol ortamını getireceğiz. Türk futbolunda güven ortamı tamamen yok oldu. Futbolun paydaşları birbirinden çok uzak. Futbolda heyecan ne kadar yüksekse ekonomisi de bir o kadar büyük olur. Güvensizliği oluşturan şeylerin başında MHK'nın yapısal sorunları gelmektedir. Kurul yönetimi, hakem ve gözlemci sistemi, statü ve talimat sorunları başlıca sorunlu konulardır. Türk futbolunda gelişmesi gereken şey sadece yönetim değil, zihniyettir. Avrupa'daki güçlü futbol ortamını getireceğiz. Futbol dünyada bir spordan daha fazlasını temsil ediyor. Birleştirici bir güce sahip. 18 Temmuz'dan itibaren yepyeni bir anlayışla ortak hareket ederek, gücümüzü Türk futboluna hizmetinde seferber ederek ilerleyeceğiz."

HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI OLMALI

"İstanbul'u finaller şehri yapma en önemli hedefimdi. Türkiye, UEFA'nın en güvenli limanı ve ortağı haline gelmiştir. İstanbul, UEFA için çok önemli bir şehir. 2026 Avrupa Ligi ve 2027 Avrupa Konferans Ligi'ni Türkiye'ye kazandırdık. UEFA'nın elit seviyesindeki tüm organizasyonları Türkiye'ye kazandırdık. 18 Temmuz'dan sonra yeni bir hedefimiz olmalı. Bundan sonraki hedefimiz Dünya Kupası olmalı."

PUSULAMIZ AY-YILDIZ OLACAK

"Biz ekibimizle birlikte bir karar aldık. Milli takımımız turnuvadan dönene kadar yeni dönem projelerimizi konuşmayacağız. İnşallah 14 Temmuz'daki finalde kupayı kazanırız ve projelerimizi 17 Temmuz'da açıklarız. Önemli olan 18 Temmuz'dan sonrası. Seçim takvimimin başlamasıyla birlikte benim listeden seçime girecek herkes kulüp üyeliklerini askıya alacak. Federasyon yönetirken rozetimiz ve pusulamız ay-yıldız olacaktır."