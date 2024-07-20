Sezonun sürpriz transferi N'Golo Kante! 15 milyon sterlini gözden çıkardılar

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittıhad forması giyen Fransız milli futbolcu N'Golo Kante'nin Avrupa'ya geri döneceği öne sürüldü.

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Yeni sezonda Avrupa'ya geri dönmek isteyen N'Golo Kante'ye West Ham United'in yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.

Athletic'te yer alan habere göre; Premier Lig ekibinin Kante'yi kadrosuna katmak istediği ve 15 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğu belirtildi.

Al-Ittihad'ın bu teklifi reddettiği ve Kante'nin takımdan ayrılmasının istenmediği ifade edildi. Al-Ittihad'ın 25 milyon sterlinin üzerindeki teklifleri dikkate alabileceği kaydedildi.

PREMIER LIG'DE 2 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ

EURO 2024'te Fransa Milli Takımı ile boy gösteren N'Golo Kante, daha önce Premier Lig'de Leicester City ve Chelsea formalarıyla şampiyonluk yaşadı.