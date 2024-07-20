Sezonun sürpriz transferi N'Golo Kante! 15 milyon sterlini gözden çıkardılar
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittıhad forması giyen Fransız milli futbolcu N'Golo Kante'nin Avrupa'ya geri döneceği öne sürüldü.
Yeni sezonda Avrupa'ya geri dönmek isteyen N'Golo Kante'ye West Ham United'in yoğun ilgi gösterdiği öğrenildi.
Athletic'te yer alan habere göre; Premier Lig ekibinin Kante'yi kadrosuna katmak istediği ve 15 milyon sterlinlik bir teklifte bulunduğu belirtildi.
Al-Ittihad'ın bu teklifi reddettiği ve Kante'nin takımdan ayrılmasının istenmediği ifade edildi. Al-Ittihad'ın 25 milyon sterlinin üzerindeki teklifleri dikkate alabileceği kaydedildi.
PREMIER LIG'DE 2 ŞAMPİYONLUK GÖRDÜ
EURO 2024'te Fransa Milli Takımı ile boy gösteren N'Golo Kante, daha önce Premier Lig'de Leicester City ve Chelsea formalarıyla şampiyonluk yaşadı.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor