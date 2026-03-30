Beşiktaş gelecek sezon savunmayı güçlendirmek için İtalya Serie A ekiplerinden Roma’nın Fildişi Sahilli stoperi Evan N'Dicka'yı gündemine aldı.

Kartal'a ocak ayında gelen Emmanuel Agbadou'nun vatandaşı olan 26 yaşındaki oyuncunun şartları soruldu. Premier Lig ekiplerinden Liverpool, Tottenham ve Manchester United'ın da ilgilendiği 26 yaşında ve 1,92 boyundaki oyununcu için Roma'nın 30 milyon avro bonservis bedeli istediği öğrenildi. İngiliz devleri bu rakamı çok yüksek buldu.

50-60 MİLYON AVRO

N'Dicka eğer Beşiktaş'a gelirse direkt 11'de oynayacak. Roma'nın istediği ücret karşılanabilirse, oyuncuyla pazarlıklar başlayacak. Beşiktaş'ın stoperdeki diğer hedefi Aston Villa forması giyen Pau Torres. 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 29 yaşındaki ismin piyasa değeri 22 milyon avro.

N'Dicka transferinde problem yaşanması durumunda Torres için devreye girilecek. Öte yandan Başkan Serdal Adalı'nın gelecek sezon transferleri için 50-60 milyon avroluk bütçe oluşturduğu öğrenildi.



