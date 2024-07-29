Sırp basını eski defterleri açtı! "Türkler Tica'yı çalmak istedi"

Blic’e konuşan Sırpların filedeki efsanevi yıldızı Tijana Boskovic “Galatasaray beni idmana çıkardı. Ev, araba, okul, Türk pasaportu, her şeyi sundu. Türkiye adına oynayacaktım. Masal gibiydi ama kabul etmedim” dedi.

Eczacıbaşı Dynavit’te forma giyen ve şu sıralar Sırbistan Millî Takımı’yla birlikte Paris 2024’te bulunan Tijana Boskovic’le ilgili eski defterler açıldı. Sırp basınından Blic’e konuşan yıldız voleybolcu, Galatasaray tarafından nasıl keşfedildiğini ve kendisine sunulan teklifleri anlattı.

Boskovic “Genç bir oyuncuyken Galatasaray beni idmana çıkardı. Ev, araba, Türk pasaportu, her şeyi sundu. Masal gibi bir şeydi. Ama benim aklımda Sırbistan vardı ve bu teklifi geri çevirdim” ifadelerini kullandı.

SOYADI DEĞİŞECEKTİ

Blic de bu sözleri “Türkler Tica’yı (Boskovic’in lakabı) çalmak istedi” başlığıyla haberleştirdi. Baba Ljupko Boskovic de “O dönem Türk vatandaşı olabilmesi için soyadının değişmesi gerekiyordu” açıklamasını yaptı.

Galatasaray’ın menajeri Orkun Darnel ise “Ataman Güneyligil Hoca, Balkan Şampiyonası’nda Bosna Millî Takımı’nda görmüş, beni aradı. 14 yaşındaydı. Antrenmanlara çıkardık. Galiba hatayı orada yaptık. Sırplar duydu, bizden önce davrandı” diyerek konuya açıklık getirdi.

"BİZ BOSNA'YA GİDERKEN..."

Orkun Darnel, Boskovic’le ilgili olarak “Bizim Bosna’ya gideceğimiz hafta onlar Belgrad’a çoktan götürmüş, Sırp yapmışlar. Sırp Voleybol Federasyonu Başkanı bir anda gidiyor, şak diye alıyor” ifadelerini kullandı.

Dünyanın sayılı voleybolcularından olan Boskovic, o dönem Türk vatandaşı yapılabilseydi, belki de Melisa Vargas gibi ay yıldızlı takımda iz bırakacaktı.