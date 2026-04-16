TFF 1'inci Lig ekibi Özbelsan Sivasspor’da sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Arnavut futbolcu Rey Manaj, bugün kulüp tesislerinde gerçekleştirilen idmana çıkarak takımla beraber çalışmalara başladı.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1'inci Lig’in 36'ncı haftasında Çorum FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.

Teknik direktör İsmet Taşdemir ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, top koruma ve pas çalışmasının ardından taktik çalışmaları yapıldı. Sakatlığı nedeniyle bir süredir forma giyemeyen Rey Manaj da antrenmana katıldı.

Özbelsan Sivasspor ile Çorum FK arasındaki mücadele, 19 Nisan Pazar günü saat 16.00’da Çorum Şehir Stadyumu’nda oynanacak.

