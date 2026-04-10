Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 74-69 mağlup olmasına rağmen EuroLeague’de ilk 6’yı garantileyerek doğrudan play-off bileti aldı.

Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de normal sezonun bitimine bir hafta kala önemli bir eşiği geçti. Sarı-lacivertliler, 37'nci haftada sahasında Real Madrid’e 74-69 mağlup olmasına rağmen ilk 6 sırayı garantileyerek doğrudan play-off’a kalmayı başardı.

SON PERİYOTTA DİRENCİ KORUYAMADI

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, özellikle ilk üç periyotta dirençli bir oyun ortaya koysa da son bölümde üstünlüğünü koruyamadı. Mücadelede 21 sayıyla öne çıkan Boston Jr., takımının en skorer ismi oldu.

Günün diğer kritik maçında ise Valencia Basket, Panathinaikos AKTOR’u farklı mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin ilk 6 içindeki yeri kesinleşti ve sarı-lacivertliler sezonu doğrudan play-off hattında tamamlamayı garantiledi.

REAL MADRİD DE BİLETİ ALDI

Öte yandan Real Madrid de İstanbul’da aldığı galibiyetle play-off bileti alan takımlar arasına katıldı. Daha önce Olympiakos ve Valencia Basket de son 6’yı garantileyen ekipler olmuştu.

Fenerbahçe Beko, son hafta maçının ardından play-off’ta eşleşeceği rakibini beklemeye başlayacak.

Salon: Ülker Spor ve Etkinlik

Hakemler: Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)

Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Baldwin 10, Melli 15, Tucker 11, Boston Jr. 21, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Silva 2, Colson, Birch 1

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

Real Madrid: Lyles 12, Abalde 3, Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Tavares 12, Llull 1, Feliz 2

Başantrenör: Sergio Scariolo

1. Periyot: 21-19

Devre: 34-40

3. Periyot: 58-54

