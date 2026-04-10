Son hafta öncesi netleşti! Fenerbahçe Beko doğrudan play-off'ta
Fenerbahçe Beko, sahasında İspanyol temsilcisi Real Madrid'e 74-69 mağlup olmasına rağmen EuroLeague’de ilk 6’yı garantileyerek doğrudan play-off bileti aldı.
- Fenerbahçe Beko, 37. haftada sahasında Real Madrid'e 74-69 mağlup oldu.
- Maçta Boston Jr. 21 sayıyla Fenerbahçe Beko'nun en skorer ismi oldu.
- Valencia Basket'in Panathinaikos AKTOR'u farklı yenmesiyle Fenerbahçe'nin ilk 6'daki yeri kesinleşti.
- Real Madrid de bu galibiyetle play-off bileti alan takımlar arasına katıldı.
- Daha önce Olympiakos ve Valencia Basket de son 6'yı garantilemişti.
Fenerbahçe Beko, EuroLeague’de normal sezonun bitimine bir hafta kala önemli bir eşiği geçti. Sarı-lacivertliler, 37'nci haftada sahasında Real Madrid’e 74-69 mağlup olmasına rağmen ilk 6 sırayı garantileyerek doğrudan play-off’a kalmayı başardı.
Fenerbahçe Beko nefes aldı
SON PERİYOTTA DİRENCİ KORUYAMADI
Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda oynanan karşılaşmada Fenerbahçe Beko, özellikle ilk üç periyotta dirençli bir oyun ortaya koysa da son bölümde üstünlüğünü koruyamadı. Mücadelede 21 sayıyla öne çıkan Boston Jr., takımının en skorer ismi oldu.
Günün diğer kritik maçında ise Valencia Basket, Panathinaikos AKTOR’u farklı mağlup etti. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe’nin ilk 6 içindeki yeri kesinleşti ve sarı-lacivertliler sezonu doğrudan play-off hattında tamamlamayı garantiledi.
REAL MADRİD DE BİLETİ ALDI
Öte yandan Real Madrid de İstanbul’da aldığı galibiyetle play-off bileti alan takımlar arasına katıldı. Daha önce Olympiakos ve Valencia Basket de son 6’yı garantileyen ekipler olmuştu.
Fenerbahçe Beko, son hafta maçının ardından play-off’ta eşleşeceği rakibini beklemeye başlayacak.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Lottermoser (Almanya), Olegs Latisevs (Letonya), Marcin Kowalski (Polonya)
Fenerbahçe Beko: Metecan Birsen, Baldwin 10, Melli 15, Tucker 11, Boston Jr. 21, Tarık Biberovic 1, Jantunen 5, Hall 3, Silva 2, Colson, Birch 1
Başantrenör: Sarunas Jasikevicius
Real Madrid: Lyles 12, Abalde 3, Campazzo 15, Okeke 6, Hezonja 9, Maledon 7, Deck 5, Garuba 2, Tavares 12, Llull 1, Feliz 2
Başantrenör: Sergio Scariolo
1. Periyot: 21-19
Devre: 34-40
3. Periyot: 58-54