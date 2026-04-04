Fenerbahçe Beko nefes aldı
Fenerbahçe Beko, Basketbol Süper Ligi'nin 25. haftasında ağırladığı Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'i 82-69 mağlup etti ve tüm kulvarlarda 5 maç sonra ilk galibiyetini aldı.
Bu sonuçla sarı-lacivertli takım, 21. galibiyetini aldı. Denizli temsilcisi ise 15. yenilgisini yaşadı.
Salon: Ülker Spor ve Etkinlik
Hakemler: Mehmet Şahin, Ziya Özorhon, Tolga Edis
Fenerbahçe Beko: Hall 14, Boston 5, Tarık Biberovic, Silva 9, Melli 2, Bacot 3, James Metecan Birsen 3, Mert Emre Ekşioğlu, Horton-Tucker 17, Melih Mahmutoğlu 4, Onuralp Bitim 11, Zagars 14
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Zoriks 17, Bleijenbergh 6, Miles 14, Badzim 6, Mahir Ağva 5, Emre Tanışan, Griffin, Ömer Can İlyasoğlu 9, Omic 12, Egemen Güven
1. Periyot: 27-14
Devre: 51-33
3. Periyot: 63-58
Beş faulle çıkan: 33.11 Tarık Biberovic (Fenerbahçe Beko)