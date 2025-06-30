Sporculardan İsrail'e boykot! Maça çıkmadılar, hükmen mağlup sayıldılar

Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Haziran 2025 10:32 - Güncelleme: 30 Haziran 2025 10:32 - Güncelleme:

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FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda İsrail ile karşılaşacak olan Ürdün, rakibini boykot ederek maça çıkmadı.

İsviçre'nin Lozan kendinde düzenlenen FIBA 19 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nda dikkat çeken bir olay yaşandı. Ürdün, rakibi İsrail'i boykot ederek maça çıkmadı. Ürdün Basketbol Federasyonu, takımlarının İsrail'in 19 yaş altı takımıyla oynanacak C Grubu ikinci maçını boykot etme kararı aldığını FIBA'ya resmi olarak bildirdi. İlgili Haber Belçika'dan tarihi geri dönüş! Avrupa şampiyonluğunu yine bırakmadı HÜKMEN MAĞLUP SAYILDILAR Bu karar sonrası Ürdün 20-0 hükmen mağlup sayılarak grup sonunculuğuna gerilerken, İsrail C Grubu liderliğine yükseldi. Filistin Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Suzan eş-Şelebi ise yaptığı açıklamada, "İsrail'in yürüttüğü soykırım savaşı sırasında 785 sporcu, antrenör ve yönetici şehit oldu" dedi.

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Sinem Eryılmaz