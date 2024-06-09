Stüdyoda sürpriz misafir! Aziz Yıldırım - Ali Koç yayınını yakından izledi

Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın dün akşam çıktığı ortak canlı yayın büyük yankı uyandırdı. Kamera arkası görüntülerde Acun Ilıcalı'nın da yer alması şaşırttı.

Fenerbahçe'de bugün yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım ile Ali Koç, Habertürk ekranlarında ortak canlı yayına çıkarak büyük bir sürprize imza attı.

Tarihi yayının kamera arkası görüntülerinde ortaya çıkan karede Acun Ilıcalı'nın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Son zamanlarda Aziz Yıldırım ile gerginlik yaşayan ve dava açacağını söyleyen Ilıcalı'nın bacak bacak üstüne atarak yayını izlemesi gündem oldu.

AZİZ YILDIRIM, ACUN ILICALI İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun"

ACUN ILICALI'DAN AZİZ YILDIRIM'A CEVAP

"Siz kalkıp, 'Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz Fenerbahçe'yi, Mourinho'yu ve menajerini suçlamış oluyorsunuz. Hocamız Mourinho beni aradı ve 'Bu olanlar doğru mu?' dedi. Ben de 'evet' dedim. Son derece üzüldü. Daha gelmeden şu tribünlerin kucakladığı Mourinho'ya çamur atmayı başardınız. Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?"