Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Stüdyoda sürpriz misafir! Aziz Yıldırım - Ali Koç yayınını yakından izledi

Stüdyoda sürpriz misafir! Aziz Yıldırım - Ali Koç yayınını yakından izledi

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Stüdyoda sürpriz misafir! Aziz Yıldırım - Ali Koç yayınını yakından izledi

Spor Haberleri

Fenerbahçe başkan adaylarından Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın dün akşam çıktığı ortak canlı yayın büyük yankı uyandırdı. Kamera arkası görüntülerde Acun Ilıcalı'nın da yer alması şaşırttı.

Fenerbahçe'de bugün yapılacak başkanlık seçimi öncesi Aziz Yıldırım ile Ali Koç, Habertürk ekranlarında ortak canlı yayına çıkarak büyük bir sürprize imza attı.

Tarihi yayının kamera arkası görüntülerinde ortaya çıkan karede Acun Ilıcalı'nın da yer alması dikkatlerden kaçmadı.

Son zamanlarda Aziz Yıldırım ile gerginlik yaşayan ve dava açacağını söyleyen Ilıcalı'nın bacak bacak üstüne atarak yayını izlemesi gündem oldu.

Stüdyoda sürpriz misafir! Aziz Yıldırım - Ali Koç yayınını yakından izledi - 1. Resim

AZİZ YILDIRIM, ACUN ILICALI İÇİN NE DEMİŞTİ?

"Acun, kaşınıyor. Kaşınmasın. Çıkmış bu gece bir televizyon programında benim hakkımda konuşuyor. Mourinho ile Londra'da görüşmüşüm. Yanlış biliyor, Londra'da değil Roma'da görüştüm. Gerizekalı Acun"

ACUN ILICALI'DAN AZİZ YILDIRIM'A CEVAP

"Siz kalkıp, 'Mourinho'nun menajerine açıktan para verdiniz' derseniz Fenerbahçe'yi, Mourinho'yu ve menajerini suçlamış oluyorsunuz. Hocamız Mourinho beni aradı ve 'Bu olanlar doğru mu?' dedi. Ben de 'evet' dedim. Son derece üzüldü. Daha gelmeden şu tribünlerin kucakladığı Mourinho'ya çamur atmayı başardınız. Başkan olursanız Mourinho ile nasıl çalışacaksınız?"

Düzenleyen:  - Spor
YKS maratonunda 2. gün heyecanı! Sınav sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacakİran'da kaydedilen görüntüler dünyayı ayağa kaldırdı! 20 ışık ve 3 halkadan oluşuyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tek cümlesi gündemi değiştirdi! Fenerbahçeli öğrencinin YKS sonrası yaptığı açıklamalar şaşırttı - SporFenerbahçeli öğrencinin YKS'den sonraki sözleri şaşırttıGalatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabı - SporGalatasaray'dan Aziz Yıldırım'a 'Sinek İkili' cevabıDursun Özbek'ten Ali Koç ve Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözler 'Zengin yalı çocuğu...' - SporAli Koç ve Aziz Yıldırım'a zehir zemberek sözlerCenk Tosun'dan kadro açıklaması! EURO 2024 öncesi sessizliğini bozdu - SporCenk Tosun'dan kadro açıklaması! EURO 2024 öncesi sessizliğini bozduFenerbahçe'de Muharrem İnce sürprizi! O anları sosyal medyadan paylaştı - SporFenerbahçe'de Muharrem İnce sürpriziFenerbahçe'de tarihi seçim! Ali Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor - SporAli Koç ile Aziz Yıldırım başkanlık için yarışıyor
Sonraki Haber Yükleniyor...