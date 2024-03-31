Süper çekiliş! F.Bahçe Türkiye Futbol Federasyonu'na kademeli rest çekmeye hazırlanıyor

Süper Lig’den çekilmesi bile gündemde olan sarı lacivertliler, 7 Nisan’daki Süper Kupa maçına çıkmamayı, yeni sezonda da Türkiye Kupası’na katılmamayı düşünüyor.

EMİN ULUÇ'UN HABERİ - Fenerbahçe’nin 2 Nisan’daki olağanüstü genel kurulda alacağı kararlar sadece sarı lacivertlileri değil, Türk sporunu da derinden etkileyecek.

CAMİA İSTEMİYOR AMA

‘Süper Lig’den çekilmek’ gibi çok radikal bir kararın bile masaya yatırılacağı toplantının ilk seferde gerçekleşebilmesi için en az 20 bin kongre üyesinin katılımı gerekiyor ki, bunun olacağından herkes emin. Camiada ağırlıklı fikir, ligden ‘çekilmemek’ yönünde ancak yönetim hamleler planlıyor.

BAŞKAN UYARISINI YAPTI

Yaşananlar sonrası mutlaka bir tepki vermek zorunda olduklarını savunan başkan Ali Koç ve kurmayları, yaptıkları istişareler sonucu kademeli olarak tavır koymayı planlıyor. Öncelikle 7 Nisan’daki Süper Kupa finaline çıkmamak, sonrasında ise yeni sezondaki Türkiye Kupası mücadelesinde yer almamak gibi fikirler ön plana çıkıyor. Ali Koç’un, taraftarlara, “7 Nisan için seyahat planı yapmayın” uyarısının ipucu olduğu belirtiliyor.

FATURA KABARIK

Fakat bunun faturası kabarık. F.Bahçe maça çıkmaz ise, TFF tarafından kupa organizasyonuna yapılan masrafları karşılaşacak. 3. kişilerle yapılan sözleşmeler gereği ödemek zorunda kalınan cezaları da üstlenmek zorunda. Bunun yanı sıra tazminat ve dahili tazminle yükümlü hâle düşecek olan sarı lacivertliler Süper Kupa’nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak da hiçbir talepte bulunamayacak.

KANARYA HIRS KÜPÜ

Son derece yoğun ve hareketli bir döneme hazırlanan F.Bahçe dün Adana Demirspor maçının çalışmalarına devam etti. Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde pas çalışmalarıyla devam eden idman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla tamamlandı. Oyuncuların oldukça hırslı oluşu dikkatleri çekti.

CAN GEBETAŞ: HAZIRLIKLAR TAMAM ÜYELERİ TEK TEK ARADIK

∂ Fenerbahçeli yönetici Can Gebetaş, 2 Nisan’da düzenlenecek Olağanüstü Genel Kurul için bilgi verdi. “Çok çeşitli istişarelerde bulunduk. Eski yönetim kurulu üyelerimizle buluştuk. 250 eski yönetim kurulu üyemiz tek tek arandı. 100 civarı bir katılımla tarihi olağanüstü genel kurul öncesi istişare yapıldı” diyen Gebetaş, “Fenerbahçe Spor Kulübü’nün önünde siyah ya da beyaz gibi iki opsiyon yok. Ligden çekilme veya hiçbir şey yapmama arasında yapılabilecek 4-5 aksiyon var. Bunun kararı genel kurulda verilecek” sözlerini kullandı.

BU 12 GÜNE YÜREK DAYANMAZ F.BAHÇE'NİN KRİTİK DÖNEMİ

∂ F.Bahçe son derece zorlu bir döneme giriyor. Sarı lacivertliler 2 Nisan’da tarihinin en kritik kongrelerinden birini yapacak. Alınacak kararları sadece sarı lacivertli camia değil bütün Türkiye merakla bekliyor. Bir yandan Trabzonspor maçının cezaları açıklanacak ve gündemde yerini alacak. Buna verilecek tepkiler de ayrı bir önem arz ediyor. Şampiyonluk mücadelesi veren takım ise bu şartlar altında 3 Nisan’da Adana Demirspor ile iç sahada karşılaşacak. 7 Nisan’da çıkılıp çıkılmayacağı belirsiz bir Süper Kupa maçı var. Kanarya 11 Nisan’da da UEFA Avrupa Konferans Ligi çeyrek finalinde Yunan ekibi Olimpiakos ile Yunanistan’da kozlarını paylaşacak.