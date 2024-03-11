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Süper Kupa maçı yine ertelendi! Fenerbahçe - Galatasaray Şanlıurfa'da karşılaşacaktı

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Süper Kupa maçı yine ertelendi! Fenerbahçe - Galatasaray Şanlıurfa&#039;da karşılaşacaktı
Fenerbahçe, Galatasaray, Haber

Spor Haberleri  / -

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının yeniden erteleneceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı çeşitli nedenlerden dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.

TFF, yaşanan kriz sonrası maçın 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatılacağını duyurmuştu.

Maça günler kalmışken, TFF'nin maçı yeniden erteleyeceği iddia edildi.

Süper Kupa maçı yine ertelendi! Fenerbahçe - Galatasaray Şanlıurfa'da karşılaşacaktı - 1. Resim

SÜPER KUPA BİR TÜRLÜ OYNANAMIYOR

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalmasını göz önünde bulunduran Federasyonun, maçı ileri bir tarihe alabileceği öğrenildi.

Avrupa kupalarındaki iddiasından dolayı erteleme talep eden Sarı-lacivertlilerin, başvurusuna olumlu bakıldığı ve kararın kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
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