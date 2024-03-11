Süper Kupa maçı yine ertelendi! Fenerbahçe - Galatasaray Şanlıurfa'da karşılaşacaktı

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında 7 Nisan'da oynanması planlanan Süper Kupa maçının yeniden erteleneceği konuşuluyor.

Geçtiğimiz aylarda Suudi Arabistan'da oynanması planlanan Fenerbahçe - Galatasaray Süper Kupa maçı çeşitli nedenlerden dolayı ileri bir tarihe alınmıştı.

TFF, yaşanan kriz sonrası maçın 7 Nisan'da Şanlıurfa'da oynatılacağını duyurmuştu.

Maça günler kalmışken, TFF'nin maçı yeniden erteleyeceği iddia edildi.

SÜPER KUPA BİR TÜRLÜ OYNANAMIYOR

Fenerbahçe'nin Konferans Ligi'nde çeyrek finale kalmasını göz önünde bulunduran Federasyonun, maçı ileri bir tarihe alabileceği öğrenildi.

Avrupa kupalarındaki iddiasından dolayı erteleme talep eden Sarı-lacivertlilerin, başvurusuna olumlu bakıldığı ve kararın kısa bir süre içerisinde resmi olarak açıklanacağı öğrenildi.