Süper Kupa zaferi sonrası Beşiktaş'a 2 futbolcudan kötü haber

Galatasaray'ı 5-0 yenerek Süper Kupa'yı kazanan Beşiktaş'ta yeni sezonun ilk haftasında oynanacak Samsunspor maçı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Yeni sezonun ilk haftasında Samsunspor'a konuk olacak olan Beşiktaş'ta hazırlıklar sürüyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 gup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldığı öğrenildi.

GEDSON VE OMAR KORKUTTU

Antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı. Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.

Beşiktaş, Samsunspor maçının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.