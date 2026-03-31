Portekizli yıldız Bernardo Silva'nın, 9 yıldır formasını giydiği Manchester City'den ayrılma kararı aldığı ve Galatasaray'ın oyuncu için devrede olduğu iddia edildi.

Manchester City'de 2017'den bu yana forma giyen Bernardo Silva'nın sezon sonunda İngiliz devinden ayrılacağı ileri sürüldü.

A Bola’da yer alan habere göre; Bernardo Silva, City yönetimine takımdan ayrılma kararını resmen bildirdi ve yeni adresi için seçenekleri değerlendirmeye başladı.

GALATASARAY DEVREDE

Portekizli yıldızın transferinde Avrupa kulüplerinin ön planda olduğu, Galatasaray’ın da dev kulüplerle birlikte yarışta olduğu vurgulandı. Barcelona ve Juventus’un transferde öne çıkan takımları olduğu, sarı kırmızılıların da 31 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında bulunduğu aktarıldı.

ÖNCELİĞİ AVRUPA'DA KALMAK

Silva’nın önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğu belirtilirken, Suudi Arabistan ve MLS’ten gelen tekliflerin de masada bulunduğu ancak bu seçeneklerin geri planda kaldığı kaydedildi.

