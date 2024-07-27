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Süper Lig devinden Jota bombası! 29 milyon euroluk yıldız kiralanıyor

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Süper Lig devinden Jota bombası! 29 milyon euroluk yıldız kiralanıyor

Spor Haberleri

Hücum arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittıhad forması giyen Jota için devreye girdi. Siyah-beyazlılar Portekizli yıldız için kiralama teklifinde bulunacak.

Yeni sezona iddialı hazırlanan Beşiktaş, aradığı sol kanatı Suudi Arabistan'da buldu.

Al-Ittıhad forması giyen 25 yaşındaki Jota'nın sezon sonuna kadar kiralanmak istediği öğrenildi.

Süper Lig devinden Jota bombası! 29 milyon euroluk yıldız kiralanıyor - 1. Resim

Al-Ain'in haberine göre; yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transfer konusunda oldukça temkinli davranan siyah beyazlılar, Jota için bastırıyor.

Geçen sezon 25 maça çıkan Jota, 5 gol ve 1 asist katkısında bulundu.

Al-Ittıhad, Portekizli yıldızı 29 milyon euro karşılığında Celtic'den transfer etmişti.

Düzenleyen:  - Spor
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