Süper Lig devinden Jota bombası! 29 milyon euroluk yıldız kiralanıyor
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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Hücum arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittıhad forması giyen Jota için devreye girdi. Siyah-beyazlılar Portekizli yıldız için kiralama teklifinde bulunacak.
Yeni sezona iddialı hazırlanan Beşiktaş, aradığı sol kanatı Suudi Arabistan'da buldu.
Al-Ittıhad forması giyen 25 yaşındaki Jota'nın sezon sonuna kadar kiralanmak istediği öğrenildi.
Al-Ain'in haberine göre; yabancı oyuncu kuralı nedeniyle transfer konusunda oldukça temkinli davranan siyah beyazlılar, Jota için bastırıyor.
Geçen sezon 25 maça çıkan Jota, 5 gol ve 1 asist katkısında bulundu.
Al-Ittıhad, Portekizli yıldızı 29 milyon euro karşılığında Celtic'den transfer etmişti.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor