Fenerbahçe'de 3 ay önce yönetim kurulu kararı ve teknik direktör Demenico Tedesco'nun onayıyla kadro dışı bırakılan, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Süper Lig ekibinden resmi teklif geldi.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ekim ayında oynanan Samsunspor maçının ardından Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakma kararı aldığı İrfan Can Kahveci'nin akıbeti belirsizliğini koruyor.

İrfan Can Kahveci

KASIMPAŞA'DAN YARIM SEZONLUK TEKLİF

Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Süper Lig ekibinden resmi hamle geldi.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'na göre; Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye yarım sezonluk kiralama teklifinde bulundu.

İrdan can Kahveci, bu sezon 12 maçta 378 dakika süre aldı

SON KARAR İRFAN CAN'DA

Sarı-lacivertli yönetim, transferde son kararı İrfan Can'a bıraktı. Ocak 2025'te yeni sözleşme imzalayan 30 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.

