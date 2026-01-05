Türkiye Gazetesi
Süper Lig ekibinden Fenerbahçe'ye resmi teklif: Milli oyuncunun kararı bekleniyor
Fenerbahçe'de 3 ay önce yönetim kurulu kararı ve teknik direktör Demenico Tedesco'nun onayıyla kadro dışı bırakılan, devre arası transfer döneminde takımdan ayrılması beklenen milli futbolcu İrfan Can Kahveci için Süper Lig ekibinden resmi teklif geldi.
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci için Kasımpaşa'dan yarım sezonluk kiralama teklifi geldi.
- İrfan Can Kahveci, geçtiğimiz ekim ayından bu yana Fenerbahçe kadrosunda yer almıyor.
- Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci'yi yarım sezonluğuna kiralamak için resmi teklif sundu.
- Fenerbahçe yönetimi, transferle ilgili son kararı İrfan Can Kahveci'ye bıraktı.
Fenerbahçe'nin geçtiğimiz ekim ayında oynanan Samsunspor maçının ardından Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakma kararı aldığı İrfan Can Kahveci'nin akıbeti belirsizliğini koruyor.
KASIMPAŞA'DAN YARIM SEZONLUK TEKLİF
Güncel piyasa değeri 4,5 milyon euro olarak gösterilen milli futbolcu hakkında birçok transfer iddiası ortaya atılırken, Süper Lig ekibinden resmi hamle geldi.
Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'na göre; Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci için Fenerbahçe'ye yarım sezonluk kiralama teklifinde bulundu.
SON KARAR İRFAN CAN'DA
Sarı-lacivertli yönetim, transferde son kararı İrfan Can'a bıraktı. Ocak 2025'te yeni sözleşme imzalayan 30 yaşındaki futbolcunun, Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar kontratı bulunuyor.
