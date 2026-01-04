Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe Başkan Vekili açıkladı: Bankalar Birliği’nden çıkıyoruz
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün finansal bağımsızlık hedefleri doğrultusunda Ocak 2026 itibarıyla Bankalar Birliği anlaşmasından çıkacağını açıkladı.
Özetle
Spor 50 dk önce
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün sportif başarıyla birlikte finansal özgürlük ve sürdürülebilir gelir hedeflediğini, Bankalar Birliği sürecinin ise Ocak 2026'da sona ereceğini duyurdu.
- Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, kulübün mali yapısına ilişkin açıklama yaptı.
- Kulüp, sportif başarının yanı sıra finansal özgürlük ve sürdürülebilir gelir hedefliyor.
- Bankalar Birliği süreci Ocak 2026'da tamamlanacak.
Fenerbahçe Başkan Vekili Murat Salar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübün mali yapısına ilişkin önemli mesajlar verdi.
Salar, sportif başarıyla birlikte finansal özgürlük ve sürdürülebilir gelir hedeflediklerini vurgulayarak, Bankalar Birliği sürecinin Ocak 2026’da sona ereceğini duyurdu.
