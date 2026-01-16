HABER MERKEZİ
Süper Lig takımına kayyım atandı! TMSF'den Eyüpspor kararı
Süper Lig takımlarından Eyüpspor'a TMSF tarafından kayyım atandı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.
Eyüpspor'a TMSF tarafından kayyım atandı. Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verildi.
BAŞKANI BAHİSTEN TUTUKLU
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli 8 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.
