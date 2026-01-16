Süper Lig takımlarından Eyüpspor'a TMSF tarafından kayyım atandı. Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya bahis soruşturması kapsamında tutuklanmıştı.

Eyüpspor'a TMSF tarafından kayyım atandı. Eyüpspor dahil 9 şirkete kayyım atanmasına karar verildi.

BAŞKANI BAHİSTEN TUTUKLU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, "hakemlerin bahis sitelerine üyeliği" olarak bilinen soruşturma kapsamında tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Eyüpspor Kulübü Başkanı Murat Özkaya ile 6 hakemin de arasında bulunduğu 8 şüpheli 8 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

