Süper Lig'de 33.hafta: Başakşehir-Rizespor | Canlı anlatım blog
Düzenleyen: Songül Soysal- Güncelleme:
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Süper Lig'de 33.hafta maçında Başakşehir, Rizespor'u ağırlıyor. Saat 13:30'da başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- ⚽KARŞILAŞMADA İLK DÜDÜK ÇALDI
- 👉RİZESPOR 11'İ
- 👉BAŞAKŞEHİR 11'İ
21.04.2024 13:30
⚽KARŞILAŞMADA İLK DÜDÜK ÇALDI
21.04.2024 13:00
👉RİZESPOR 11'İ
Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer Olawoyin, Shelvey, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Minchev
21.04.2024 12:59
👉BAŞAKŞEHİR 11'İ
Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Josef, Deniz, Pelkas, Berkay, Figueredo, Piatek.
21.04.2024 12:58
⚽HER İKİ TAKIM FORMUNU SÜRDÜRMEK İSTİYOR
-33.hafta maçında Başakşehir, Rizespor'u ağırlıyor. Saat 13:30'da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalışıyor.
Düzenleyen: Songül Soysal - Spor