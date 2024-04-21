Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Süper Lig'de 33.hafta: Başakşehir-Rizespor | Canlı anlatım blog
CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 33.hafta: Başakşehir-Rizespor | Canlı anlatım blog

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Süper Lig&#039;de 33.hafta: Başakşehir-Rizespor | Canlı anlatım blog

Spor Haberleri

Süper Lig'de 33.hafta maçında Başakşehir, Rizespor'u ağırlıyor. Saat 13:30'da başlayan karşılaşmada hakem Arda Kardeşler düdük çalıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • ⚽KARŞILAŞMADA İLK DÜDÜK ÇALDI
  • 👉RİZESPOR 11'İ
  • 👉BAŞAKŞEHİR 11'İ

21.04.2024 13:30

⚽KARŞILAŞMADA İLK DÜDÜK ÇALDI

21.04.2024 13:00

👉RİZESPOR 11'İ

Rizespor: Gökhan, Taha, Alikulov, Emirhan, Hojer Olawoyin, Shelvey, Akintola, Varesanovic, Zeqiri, Minchev

Süper Lig'de 33.hafta: Başakşehir-Rizespor | Canlı anlatım blog - 1. Resim

21.04.2024 12:59

👉BAŞAKŞEHİR 11'İ

Başakşehir: Muhammed, Duarte, Opoku, Ba, Ömer Ali, Josef, Deniz, Pelkas, Berkay, Figueredo, Piatek.

Süper Lig'de 33.hafta: Başakşehir-Rizespor | Canlı anlatım blog - 2. Resim

21.04.2024 12:58

⚽HER İKİ TAKIM FORMUNU SÜRDÜRMEK İSTİYOR

-33.hafta maçında Başakşehir, Rizespor'u ağırlıyor. Saat 13:30'da başlayan maçta hakem Arda Kardeşler düdük çalışıyor.

Düzenleyen:  - Spor
Filistin bayrağına saldırdı, tuzaklanmış patlayıcıyla havaya uçtuİstanbul'un kalbinde yeni dönem: İBB'den İstiklal Caddesi için karar
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Acun Ilıcalı'dan flaş Fenerbahçe sözleri! Açık açık meydan okudu: "Eğer bana alerjisi olan varsa..." - Spor"Eğer bana alerjisi olan varsa..."İşte Acun Ilıcalı'nın yeni takımı! Hangi takımı satın alacağı ortaya çıktı - Sporİşte Acun Ilıcalı'nın yeni takımı!Süper Lig'de 33.hafta: Galatasaray-Pendikspor | Canlı blog - SporGalatasaray-Pendikspor | CANLIErman Toroğlu Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ı yerden yere vurdu: "Ukala, şımarık, ihanet ediyor" - Spor"Ukala, şımarık, ihanet ediyor"Okan Buruk Hakim Ziyech ile ilgili son kararını verdi! Şampiyonluk yolunda büyük sürpriz - SporBuruk, Ziyech ile ilgili son kararını verdiFenerbahçe biletleri erken kesmeye başladı! Tam 3 isim için veda vakti geldi çattı - SporFenerbahçe biletleri erken kesmeye başladı
Sonraki Haber Yükleniyor...