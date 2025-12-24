Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Premier Lig ekibi West Ham United'ın bir dönem Süper Lig'de Antalyaspor forması giyen Haji Wright'a talip olduğu ve kulübünün 200 milyon sterlin talep ettiği belirtildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

WEST HAM TALİP OLDU

Nuno Espirito Santo yönetiminde zorlu günlerden geçen Londra ekibi, bir dönem Trendyol Süper Lig'de Hesap.com Antalyaspor forması giyen Haji Wright'a talip oldu.

İngiliz basınından Telegraph'ın haberine göre; West Ham United, İngiltere Championship ekiplerinden Coventry City'de forma giyen Haji Wright'ın bonservis bedelini sordu.

KULÜBÜ 200 MİLYON STERLİN İSTEDİ

Teklifi değerlendiren Championship ekibi Coventry City'nin, Amerikalı oyuncu için 200 milyon sterlin talep ettiği ve butalebin ardından West Ham United'ın listedeki diğer oyunculara yöneldiği aktarıldı.

SÜPER LİG'DE 36 GOL KATKISI

27 yaşındaki golcü, Süper Lig ekibi Antalyaspor'da toplam 64 maçta 31 gol ve 5 asistlik performans sergilemişti.

