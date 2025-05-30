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Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Süper Lig&#039;de son haftanın hakemleri belli oldu
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak olan hakemler belli oldu.

Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında perde bugün açılıyor. Müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.

Hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

BUGÜN

20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka

20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz

20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy

YARIN

16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu

16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK: Alpaslan Şen

19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam

1 HAZİRAN PAZAR

19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: Atilla Karaoğlan

19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: Cihan Aydın

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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