Süper Lig'de son haftanın hakemleri belli oldu
Süper Lig'in son haftasında düdük çalacak olan hakemler belli oldu.
Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında perde bugün açılıyor. Müsabakaları yönetecek hakemler belli oldu.
Hakemler, Veri Tabanlı Atama Sistemi (VeTAS) ile belirlendi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK) açıklamasına göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şöyle:
BUGÜN
20.00 Kasımpaşa-Göztepe: Sarper Barış Saka
20.00 Onvo Antalyaspor-Trabzonspor: Ali Yılmaz
20.00 Galatasaray-RAMS Başakşehir: Abdullah Buğra Taşkınsoy
YARIN
16.00 Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: Alper Akarsu
16.00 Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır
19.00 Adana Demirspor-Gaziantep FK: Alpaslan Şen
19.00 Corendon Alanyaspor-Net Global Sivasspor: Kadir Sağlam
1 HAZİRAN PAZAR
19.00 Reeder Samsunspor-Bellona Kayserispor: Atilla Karaoğlan
19.00 Sipay Bodrum FK-Beşiktaş: Cihan Aydın