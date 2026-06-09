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Süper Lig'de sürpriz ayrılık: Resmi açıklama geldi
Süper Lig'de beklenmedik bir veda gerçekleşti. 2025-2026 sezonunu 33 puanla 15'inci sırada tamamlayan ve bir puan farkla kümede kalan İstanbul kulübü, teknik direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığı duyurdu.
Özetle DinleSüper Lig'de sürpriz ayrılık: Resmi açıklama geldi
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Spor az önce
Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin dönemi sona erdi.
- İstanbul ekibinde 58 yaşındaki teknik adamla ilgili alınan "ayrılık" kararı, "sürpriz" olarak yorumlandı.
- Eyüpspor'dan yapılan açıklamada, 4,5 yıl boyunca kulüpte görev alan Atila Gerin'e kulübe verdiği emek ve katkılarından dolayı teşekkür edildi.
- Eyüpspor, Gerin'e kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diledi.
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Atila Gerin dönemi sona erdi. Eflatun-sarılı takımı ligde tutan 58 yaşındaki teknik adamla ilgili bu karar, "sürpriz" olarak yorumlandı.
EYÜPSPOR'A 4,5 YIL SONRA VEDA
Külüpten yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.
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