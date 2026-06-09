Süper Lig'de beklenmedik bir veda gerçekleşti. 2025-2026 sezonunu 33 puanla 15'inci sırada tamamlayan ve bir puan farkla kümede kalan İstanbul kulübü, teknik direktör Atila Gerin ile yolların ayrıldığı duyurdu.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor'da Atila Gerin dönemi sona erdi. Eflatun-sarılı takımı ligde tutan 58 yaşındaki teknik adamla ilgili bu karar, "sürpriz" olarak yorumlandı.

Atila Gerin

EYÜPSPOR'A 4,5 YIL SONRA VEDA

Külüpten yapılan açıklamada, "4,5 yıl boyunca kulübümüzün çeşitli kademelerinde görev alan ve son olarak teknik direktörlük görevini üstlenen Sayın Atila Gerin'e kulübümüze vermiş olduğu emek ve katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz" denildi.

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