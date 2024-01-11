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    Süper Lig'de sürpriz gelişme! Aykut Kocaman yuvasına geri dönüyor

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'in ertelenen 16. hafta maçında Konyaspor, deplasmanda Fenerbahçe'ye 7-1 yenilerek kötü gidişata dur diyemedi. Yeşil-beyazlılar teknik direktörü Hakan Keleş ile yolları ayırarak Aykut Kocaman'a talip oldu.

    Süper Lig&#039;de sürpriz gelişme! Aykut Kocaman yuvasına geri dönüyor
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekibi Konyaspor'da teknik direktör Hakan Keleş ile yollar ayrıldı.

    Üst üste oynadığı Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarında ağır mağlubiyetler alan Yeşil-beyazlılar, Keleş'in istifasını kabul etti.

    Yeni hoca arayışlarına başlayan Anadolu Kartalı, bir dönem Türkiye Kupası zaferi yaşatan ve kulüp tarihinde önemli bir yeri olan Aykut Kocaman için devreye girdi.

    Efsane hocasını göreve getirmek isteyen Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz'ın İstanbul'da bir görüşme yapması bekleniyor.

    Süper Lig'de sürpriz gelişme! Aykut Kocaman yuvasına geri dönüyor

    KONYASPOR EFSANE HOCASINI GERİ İSTİYOR

    Sosyal medyada harekete geçen Konyasporlu taraftarlar Kocaman için binlerce paylaşım yaparak takıma geri dönmesini istedi.

    Son olarak Başakşehir'i çalıştıran 58 yaşındaki hoca, 2 Ekim 2021 yılında görevinden ayrılmıştı.

    Daha önce adı Fenerbahçe ve A Milli Takım ile anılan deneyimli antrenörün Konyaspor'a dönmeye sıcak baktığı konuşuluyor.

     

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Aykut KocamanKonyaspor
    Haberler > Spor > Süper Lig'de sürpriz gelişme! Aykut Kocaman yuvasına geri dönüyor
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