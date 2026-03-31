Türkiye'den birçok futbolcunun da forma giydiği Afrika Uluslar Kupası'nda önemli bir gelişme yaşandı. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) Başkanı Patrice Motsepe, turnuvada takım sayısının değişeceğini açıkladı. 2025'te yapılan son turnuvada Senegal'in kupası iptal edilmiş, şampiyonluk Fas'a verilmişti.

4 TAKIM DAHA GELİYOR

Turnuvada takım sayısının 24'ten 28'e çıkarılacağını duyuran Mostepe, bu kararın Afrika futbolunun gelişimi ve daha fazla oyuncunun kıtada rekabet edebilmesi amacıyla alındığını belirtti. Yeni formatın nasıl uygulanacağı ve değişikliğin ne zaman yürürlüğe gireceği konusunda detay paylaşılmadı.

Afrika Uluslar Kupası, CAF tarafından düzenleniyor.

2028 SONRASI 4 YILDA BİR

Motsepe, 2027 Afrika Uluslar Kupası'nın planlandığı şekilde Kenya, Tanzanya ve Uganda'nın ortak ev sahipliğinde düzenleneceğini açıkladı. 2028'de bir Afrika Uluslar Kupası daha düzenlenecek ve sonrasında turnuva 4 yılda bir oynanacak.

Senegal Futbol Federasyonu, 2025 Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğunun Fas'a verilmesi kararını Spor Tahkim Mahkemesi'ne götüreceğini duyurmuştu.

Afrika Uluslar Kupası, 2019 yılında 16 takımdan 24 takıma çıkarılmıştı. Son 4 turnuva bu formatla oynanmıştı.

