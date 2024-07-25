Süper Lig'in gol makinesi veda etmeye hazırlanıyor! Rey Manaj kamptan ayrıldı

Sivasspor'un yıldızı Rey Manaj, takımın Erzurum kampından ayrıldı. Manaj'ın yurt dışından bir takımla anlaştığı iddia edildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdürüyor. Sivasspor'da bugün beklenmeyen bir gelişme meydana geldi. Yıldız forvet oyuncusu Rey Manaj kamptan ayrıldı.

TRANSFER İÇİN AYRILDI

Milliyet'in haberine göre; Manaj’ın transfer için yurt dışında bir takımla anlaştığı ve bu yüzden kamptan ayrıldığı öğrenildi.

Diğer yandan Manaj da sosyal medya hesabından havalimanında valiz fotoğrafı çekerek paylaşımda bulundu.