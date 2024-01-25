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    Süper Lig'in yıldızı polisten kaçamadı! Trafik cezası sonrası şaşkına uğradı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Süper Lig'de Pendikspor forması giyen Leandro Kappel, İstanbul'da denetim yapan polislere yakalandı. Surinamlı oyuncu kuralları dinlemeyince cezayı yedi.

    Süper Lig&#039;in yıldızı polisten kaçamadı! Trafik cezası sonrası şaşkına uğradı
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig ekiplerinden Pendiksporlu futbolcu Leandro Kappel, Maltepe E5 karayolunda emniyet şeridinde ilerlediği sırada, bölgede denetim yapan polis ekiplerine yakalandı. 

    Surinamlı futbolcu, şerit ihlali yaptığı gerekçesiyle 6.439 TL para cezasına çarptırıldı.

    AJAX FORMASI DA GİYMİŞTİ

    34 yaşındaki Surinamlı futbolcu, Pendikspor formasıyla 11 karşılaşmada 1 gol ve 1 asist katkısı verdi.

    Türkiye'de daha önce Denizlispor ve Altay formalarını giyen Kappel, futbola Hollanda'da Ajax altyapısında başladı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Pendikspor
    Haberler > Spor > Süper Lig'in yıldızı polisten kaçamadı! Trafik cezası sonrası şaşkına uğradı
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