Sürpriz transfer gerçekleşti! Süper Lig gol kralı Boupendza, 3 yıllık imzaladı
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Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
Süper Lig'de daha önce Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, kariyerine Mısır'da devam edecek.
Mısır ekiplerinden Zamalek, MLS ligi takımlarından Cincinnati'den ayrılan Aaron Boupendza ile 3 senelik sözleşme imzaladı.
Yeniden Süper Lig'e döneceği konuşulan ve Gaziantep FK ile görüştüğü iddia edilen Gabonlu yıldız, kariyerini Mısır'da sürdürecek.
HATAYSPOR'DA GOL KRALI OLMUŞTU
2020-2021 Süper Lig sezonunda Hatayspor forması giyen Boupendza, 22 golle krallık tacını takmıştı.
Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki oyuncu, 4.25 milyon euro bedelle Al-Arabi takımına transfer olmuştu.
Son olarak MLS'te Cincinnati formasını terleten Boupendza, 35 maçta 9 gol ve 5 asist katkısında bulundu.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor