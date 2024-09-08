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Sürpriz transfer gerçekleşti! Süper Lig gol kralı Boupendza, 3 yıllık imzaladı

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Sürpriz transfer gerçekleşti! Süper Lig gol kralı Boupendza, 3 yıllık imzaladı
Spor Haberleri

Süper Lig'de daha önce Hatayspor formasıyla gol krallığı yaşayan Gabonlu futbolcu Aaron Boupendza, kariyerine Mısır'da devam edecek.

Mısır ekiplerinden Zamalek, MLS ligi takımlarından Cincinnati'den ayrılan Aaron Boupendza ile 3 senelik sözleşme imzaladı.

Yeniden Süper Lig'e döneceği konuşulan ve Gaziantep FK ile görüştüğü iddia edilen Gabonlu yıldız, kariyerini Mısır'da sürdürecek.

Sürpriz transfer gerçekleşti! Süper Lig gol kralı Boupendza, 3 yıllık imzaladı - 1. Resim

HATAYSPOR'DA GOL KRALI OLMUŞTU

2020-2021 Süper Lig sezonunda Hatayspor forması giyen Boupendza, 22 golle krallık tacını takmıştı.

Gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 28 yaşındaki oyuncu, 4.25 milyon euro bedelle Al-Arabi takımına transfer olmuştu.

Son olarak MLS'te Cincinnati formasını terleten Boupendza, 35 maçta 9 gol ve 5 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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