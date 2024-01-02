Szymanski'nin serbest kalma bedeli var mı, ne kadar? Szymanski’nin bonservisi kaç milyon euro?

2 Ocak 2024 16:53 - Güncelleme Tarihi: 2 Ocak 2024 16:55

Szymanski’nin serbest kalma bedeli var mı? Fenerbahçe’nin genç yeteneği Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski’nin serbest kalma bedeli olduğu iddia edildi. Peki, Szymanski'nin serbest kalma bedeli ne kadar? İşte Syzmanski için Fenerbahçe’nin istediği iddia edilen serbest kalma bedeli…

SZYMANSKİ'NİN SERBEST KALMA BEDELİ VAR MI, NE KADAR?

Fenerbahçe’nin Polonyalı futbolcusu için 30-40 milyon avrolar konuşuluyor. Ancak sözleşmesinde 15 milyon avroluk serbest kalma maddesi olduğu iddiası kafa karıştırıyor.

Fenerbahçe’de çıktığı 29 maçta 11 gol, 10 asiste ulaşarak kariyer rekoru kıran Szymanski, satın alma opsiyonunu kullanmayan Feyenoord’a pişmanlık yaşatırken, Avrupa’nın devlerini kendini hayran bırakmaya devam ediyor. Liverpool, Manchester United, Chelsea ve Napoli, Szymanski için ön saflarda savaşırken, Fenerbahçe’nin bonservis beklentisi 30 ila 40 milyon avro olarak dillendiriliyor.

Polonya basını, Szymanski’nin bu şekilde devam etmesi hâlinde ülke tarihinin en büyük yıldızı Robert Lewandowski’nin 45 milyon avroluk bonservis rekorunu kıracağını yazıyor. Ancak bu rakamlar Fenerbahçe için bir hayal kırıklığı da olabilir.

Sarı lacivertliler, Szymanski’nin 2027’e kadar sözleşmesinde serbest kalma maddesi olmadığını söylese de, Polonyalının 15 milyon avroya istediği takıma gidebileceği iddiaları her geçen gün güçleniyor. Hatta Fenerbahçe’nin Szymanski’yle yeni sözleşme yapmak istediği ancak oyuncunun buna sıcak bakmadığı da gelen haberler arasında.

SYZMANSKİ FENERBAHÇE’YE NE KADARA GELDİ, YILLIK KAZANCI NEDİR?

Fenerbahçe’nin KAP açıklamasına göre Sebastian Szymanski Fenerbahçe’ye 9.75 milyon euro karşılığında Dinamo Moskova’dan transfer oldu. Szymanski Fenerbahçe’de yıllık 2.5 milyon euro kazanıyor.