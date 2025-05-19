Tadic'in yeni takımı resmen ifşa oldu! Yeni takımın formasıyla poz verdiler

Fenerbahçe ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek olan Dusan Tadic'in geleceği merak konusu olurken, eşinden gelen hamle adeta yeni takımını ortaya çıkardı.

İki sezon boyunca Fenerbahçe forması giyen ve sözleşmesinin sona ermesine sayılı günler kalan Sırp yıldız Dusan Tadic'in geleceği belirsizliğini koruyor. Yıldız futbolcunun sarı lacivertlilerle sözleşme uzatmaya sıcak bakmadığı iddia edilirken, yeni adresine dair sıcak bir gelişme yaşandı.

TRANSFERİN ÖNÜNDE ENGEL KALMADI

Hollanda basını, bir süredir Ajax yöneticilerinin Tadic'i yeniden kadroya katmak istediğini ancak teknik direktör Francesco Farioli'nin karşı çıktığını yazıyordu. Ajax'ın şampiyonluğu PSV'ye kaptırmasından sonra Farioli görevini bıraktı ve bu transferin önünde hiçbir engel kalmadı.

Tadic'in de Hollanda'ya dönmeye sıcak baktığı iddia edilirken, henüz konuya dair resmi bir açıklama gelmedi. Ancak Tadic'in eşinden gelen son hamle, adeta futbolcunun yeni adresini gözler önüne serdi.

YENİ TAKIMI RESMEN İFŞA ETTİ

Dusan Tadic'in eşi Dragana Tadic, Instagram'daki profil fotoğrafını değiştirdi. Draga'nın yeni profil fotoğrafında kızlarının Ajax forması giymesi, bir süredir gündemde olan Dusan Tadic'in Hollanda ekibine döneceği yönündeki iddiaları doğrular nitelikte.

TARAFTARLAR ISLIKLAMIŞTI

Öte yandan Fenerbahçe taraftarları, sezon içerisinde Dusan Tadic'i zaman zaman yuhalayarak tepkiler göstermişti. 37 yaşındaki oyuncu son olarak, Başakşehir maçında takım arkadaşı Anderson Talisca ile tartışmıştı.İkilinin, devre arasında barıştığı görüntüler de daha maç tamamlanmadan kamuoyu ile paylaşılmıştı.

Fenerbahçe formasıyla 108 maça çıkan Dusan Tadic, 29 gol ve 35 asistlik skor katkısı verdi.