Tadic'in Talisca'ya saha içinde ne söylediği ortaya çıktı! İşte gün yüzüne çıkan gerçekler

Fenerbahçe, son lig maçında Başakşehir'i 4-1 mağlup etti ancak bu karşılaşmada yaşananlar takım içerisindeki bazı gerçekleri gün yüzüne çıkardı. Sarı lacivertlilerde yerliler ve yabancılar arasında bölünme olduğu, hatta yabancıların da kendi aralarında gruplaştığı iddia edildi. Öte yandan Talisca ile saha içinde tartışan Tadic'in söyledikleri ortaya çıktı. İşte detaylar...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 35'inci haftasında Başakşehir deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı, maça damga vuran an ise Tadic ile Talisca arasında yaşanan gerginlik oldu.

İki yıldız ismin saha içindeki bu tartışması kafalarda soru işaretleri oluşturdu. Tadic ve Talisca maçın ardından birbirine sarılırken, çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Sarı lacivertli takımda, Brezilyalı yıldızın tavırlarından genel anlamda rahatsızlık duyulduğu öne sürüldü.

TAKIM İÇERİSİNDE GRUPLAŞMALAR VAR

Sözcü'nün haberine göre; takım içerisinde gruplaşmalar var. Yabancı futbolcular arasında olduğu kadar, yerli ve yabancılar arasındaki birliktelik ruhu da kayboldu.

Fenerbahçeli futbolcuların kafalarında ligi bitirdiği ve 'lig bitsin tatile çıkalım' havasına girdiği, aidiyet duygusunun kaybolduğu ve forma için savaşan isimler olmadığı öne sürüldü.

Haberde takım içerisinde huzursuzluk olduğu; Dzeko, Tadic, Livakovic ve Kostic’in yer aldığı Balkan ülkesi oyuncularının daha fazla birlikte zaman geçirdiği, bu isimlerin diğer yabancı futbolculardan koptukları belirtildi.

'TALISCA' RAHATSIZLIĞI

Öte yandan Talisca'nın her topu kendisine istemesi ve pas alamadığında da el kol hareketleriyle tepki göstermesi, takım içerisinde rahatsızlığa neden oluyor. Talisca'nın bu kez kendisine pas atmadığı için Tadic’e tepki gösterdiği ancak 'sert kayaya' çarptığı ifade edildi.

Saha içerisinde Tadic'in Talisca'ya ne dediği merak konusuydu. Tadic'in, Brezilyalı yıldıza "İndir o elini" dediği belirtildi.