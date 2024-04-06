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Haberler > Spor > Taraftarın yaptığı çılgınlığa Icardi de kayıtsız kalamadı

Taraftarın yaptığı çılgınlığa Icardi de kayıtsız kalamadı

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır’da yaşayan bir Galatasaray taraftarı evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyayarak 'M. Icardi' yazdırdı. Taraftarın çektiği görüntüyü Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan bir vatandaş yaptığı hareketle Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin radarına girdi.

DUVARA ICARDI YAZDIRDI

Vatandaş Galatasaray tutkusuyla evinin dış cephesini sarı-kırmızı rengine bürürken, duvarına da yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı.

Taraftarın yaptığı çılgınlığa Icardi de kayıtsız kalamadı - 1. Resim

ICARDI PAYLAŞTI

Tasarımın bitmiş halini görüntüleyen ev sahibi videoyu paylaştı. Viral olan bu görüntüyü ise Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaştı.

Taraftarın yaptığı çılgınlığa Icardi de kayıtsız kalamadı - 2. Resim

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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