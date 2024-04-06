Taraftarın yaptığı çılgınlığa Icardi de kayıtsız kalamadı

Diyarbakır’da yaşayan bir Galatasaray taraftarı evinin dış cephesini sarı-kırmızıya boyayarak 'M. Icardi' yazdırdı. Taraftarın çektiği görüntüyü Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde yaşayan bir vatandaş yaptığı hareketle Galatasaray'ın yıldızı Icardi'nin radarına girdi.

DUVARA ICARDI YAZDIRDI

Vatandaş Galatasaray tutkusuyla evinin dış cephesini sarı-kırmızı rengine bürürken, duvarına da yıldız futbolcu Mauro Icardi'nin ismini yazdırdı.

ICARDI PAYLAŞTI

Tasarımın bitmiş halini görüntüleyen ev sahibi videoyu paylaştı. Viral olan bu görüntüyü ise Mauro Icardi sosyal medya hesabından paylaştı.