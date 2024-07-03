Tarihi maç öncesi mesaj verdi! Hollanda'nın yıldızı Depay'ın Türkiye paylaşımı dikkat çekti
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş- Güncelleme:
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EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile karşılaşacak olan Hollanda'nın yıldızı Memphis Depay, 6 Temmuz'daki maç öncesi sosyal medyadan paylaşım yaparak göndermede bulundu.
Hollanda Milli Takım oyuncusu Memphis Depay, A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 yendiği maç sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Maç anından bir fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.
Depay'ın paylaşımı kısa sürede yoğun etkileşim aldı.
Türkiye - Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de Berlin'de oynanacak.
Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş - Spor