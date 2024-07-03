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Tarihi maç öncesi mesaj verdi! Hollanda'nın yıldızı Depay'ın Türkiye paylaşımı dikkat çekti

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Tarihi maç öncesi mesaj verdi! Hollanda&#039;nın yıldızı Depay&#039;ın Türkiye paylaşımı dikkat çekti

Spor Haberleri

EURO 2024 çeyrek finalinde Türkiye ile karşılaşacak olan Hollanda'nın yıldızı Memphis Depay, 6 Temmuz'daki maç öncesi sosyal medyadan paylaşım yaparak göndermede bulundu.

Hollanda Milli Takım oyuncusu Memphis Depay, A Milli Takım'ın Avusturya'yı 2-1 yendiği maç sonrası sosyal medyadan dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Maç anından bir fotoğrafını paylaşan yıldız oyuncu, "Cumartesi görüşürüz" ifadelerini kullandı.

Tarihi maç öncesi mesaj verdi! Hollanda'nın yıldızı Depay'ın Türkiye paylaşımı dikkat çekti - 1. Resim

Depay'ın paylaşımı kısa sürede yoğun etkileşim aldı.

Türkiye - Hollanda maçı 6 Temmuz Cumartesi saat 22.00'de Berlin'de oynanacak.

Düzenleyen:  - Spor
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