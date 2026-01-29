TFF 1'inci Lig'de 23'üncü hafta hakemleri belli oldu
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig 23'üncü hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Trendyol 1'inci Lig'de 30 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat ve 2 Şubat tarihlerinde yapılacak 23'üncü hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.
30 Ocak Cuma
20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Melih Aldemir
31 Ocak Cumartesi
13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Turgut Doman
13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir
16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin
19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor: Oğuzhan Gökçen
1 Şubat Pazar
13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor: Ali Yılmaz
13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor: Raşit Yorgancılar
16.00 Boluspor-Sakaryaspor: Süleyman Bahadır
19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: Yusuf Adnan Kendirciler
2 Şubat Pazartesi
20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor: Mehmet Türkmen