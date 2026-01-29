Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Trendyol 1'inci Lig 23'üncü hafta karşılaşmalarında düdük çalacak hakemleri açıkladı.

Trendyol 1'inci Lig'de 30 Ocak, 31 Ocak, 1 Şubat ve 2 Şubat tarihlerinde yapılacak 23'üncü hafta maçlarında görev alacak hakemler belli oldu.

30 Ocak Cuma

20.00 İstanbulspor-Atakaş Hatayspor: Melih Aldemir

31 Ocak Cumartesi

13.30 Alagöz Holding Iğdır FK-Manisa FK: Turgut Doman

13.30 Erzurumspor-SMS Grup Sarıyer: Berkay Erdemir

16.00 Arca Çorum FK-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: Ömer Faruk Gültekin

19.00 Sipay Bodrum FK-Serikspor: Oğuzhan Gökçen

Turgut Doman

1 Şubat Pazar

13.30 Özbelsan Sivasspor-Atko Grup Pendikspor: Ali Yılmaz

13.30 Bandırmaspor-İmaj Altyapı Vanspor: Raşit Yorgancılar

16.00 Boluspor-Sakaryaspor: Süleyman Bahadır

19.00 Amed Sportif Faaliyetler-Adana Demirspor: Yusuf Adnan Kendirciler

2 Şubat Pazartesi

20.00 Esenler Erokspor-Eminevim Ümraniyespor: Mehmet Türkmen

Haberle İlgili Daha Fazlası