Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce 20 Ocak 2026 tarihinde yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamada; Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un 'çirkin ve kötü tezahürat', Trabzonspor'un 'çirkin ve kötü tezahürat' ile 'saha olayları', Samsunspor'un da 'saha olayları' gerekçesiyle disipline sevk edildiği aktarıldı.

