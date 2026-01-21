Anadolu Ajansı
TFF duyurdu: Süper Lig'den 6 kulüp, PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 6 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.
TFF Hukuk Müşavirliği'nce 20 Ocak 2026 tarihinde yapılan Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu sevkleri belli oldu
Federasyondan yapılan açıklamada; Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Göztepe ve Antalyaspor'un 'çirkin ve kötü tezahürat', Trabzonspor'un 'çirkin ve kötü tezahürat' ile 'saha olayları', Samsunspor'un da 'saha olayları' gerekçesiyle disipline sevk edildiği aktarıldı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Süper Lig'de 3 haftalık programları açıklandı: Trabzonspor-Fenerbahçe derbisinin günü ve saati belli oldu
Bizi Takip Edin
YORUMLAR