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    TFF yeni yabancı sınırını resmen duyurdu! Yerli oynatan teşvik alacak

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu, yeni sezonda uygulanacak yabancı oyuncu kuralı hakkında açıklama yaptı.

    TFF yeni yabancı sınırını resmen duyurdu! Yerli oynatan teşvik alacak
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Türkiye Futbol Federasyonu yeni yabancı kuralını açıkladı.

    TFF'den yapılan açıklama şöyle:

    "2024-2025 Sezonundan İtibaren Süper Lig'de Yabancı Sayısı 12'ye Düşürülecek

    Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, 2024-2025 sezonundan itibaren 5 sezonluk projeksiyonla uygulanacak Süper Lig Oyuncu Uygunluğu detaylarını kararlaştırdığı toplantısında aşağıdaki kararları almıştır:

    1) 2024-2025 sezonundan itibaren takip eden ilk üç sezonda A Takım listesinde yazılacak yabancı uyruklu futbolcu sayısı 14'den 12'ye, takip eden sonraki iki sezonda ise 11'e düşürülmüştür. Maç günü listesinde sınırlama olmayacaktır.

    2) A Takım listesine yazılacak futbolcu sayısı kulüplerin transfer bütçelerini daha verimli kullanabilmelerini sağlamak amacıyla 30'dan 26'ya düşürülmüştür.

    YERLİ AKADEMİLERDEN YETİŞTİRİLEN OYUNCU ZORUNLULUĞU GETİRİLECEK

    3) Kulüp A Takım listesine yazılacak A Millî Futbol Takımımızda oynamaya uygun 14 futbolcudan ilk üç sezonda en az 2'sinin, sonraki iki sezonda en az 3'ünün kulüp akademisinden yetiştirilmiş olması zorunluluğu getirilmiştir.

    4) Kulüp akademisinden yetişmiş oyunculara ek olarak beş sezonda da A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan 14 futbolcudan en az 5'inin ise yerli akademilerde yetişmiş olması zorunluluğu da getirilmiştir.

    YERLİ OYUNCU OYNATANA TEŞVİK VERİLECEK

    5) 2024-2025 sezonundan itibaren yabancı uyruklu futbolcu transferlerinden alınacak fon bedellerinin büyük bir bölümü A Millî Futbol Takımımızda oynama uygunluğu bulunan futbolcu oynatan kulüplere Federasyonumuzca "yerli futbolcu teşvik fonu" olarak ödenecektir."

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TffSüper Lig
    Haberler > Spor > TFF yeni yabancı sınırını resmen duyurdu! Yerli oynatan teşvik alacak
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