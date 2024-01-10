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    Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdi

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Sivasspor yönetiminin günlerdir uğraşmasına ve sosyal medyadan her gün satılan bilet sayısını açıklamasına rağmen Galatasaray maçına ilgi bir türlü artmadı. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç öncesi açıklanan son rakam düşündürücü.

    Sivasspor&#039;a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdi
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Sivasspor yarınki Galatasaray maçı öncesi bilet satışında büyük şok yaşadı! 27.532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda yalnızca 490 bilet satıldığı açıklandı.

    Sivasspor sezon başında da sadece 2161 kombine bilet satabilmişti. Süper Lig'in stadyum doluluk oranı en düşük takımlarından biri olan Sivasspor son yıllarda tribünlerdeki ilgilizlikten çok çekti.

    Eski teknik direktör Rıza Çalımbay her maç öncesi basın toplantısında taraftara çağrı yaparak maça gelmelerini istemesiyle hatırlanıyor.

    Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdi

    Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdi

    GALATASARAY'A COŞKULU KARŞILAMA

    Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında yarın Sivasspor’a konuk olacak Galatasaray, Sivas’a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup Galatasaray taraftarı çiçekler ve meşalelerle karşıladı.

    Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk’a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahürat eden taraftarlar futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

    Sivasspor-Galatasaray müsabakası, Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın saat 17.00’da başlayacak.

    SARI-KIRMIZILILAR'DA 8 EKSİK VAR

    Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    SivassporGalatasaray
    Haberler > Spor > Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdi
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