Sivasspor'a Galatasaray maçı öncesi gişe şoku! Satılan bilet sayısı isyan ettirdi

10 Ocak 2024 20:40 - Güncelleme Tarihi: 10 Ocak 2024 21:05

Sivasspor yarınki Galatasaray maçı öncesi bilet satışında büyük şok yaşadı! 27.532 kapasiteli Yeni 4 Eylül Stadı'nda yalnızca 490 bilet satıldığı açıklandı.

Sivasspor sezon başında da sadece 2161 kombine bilet satabilmişti. Süper Lig'in stadyum doluluk oranı en düşük takımlarından biri olan Sivasspor son yıllarda tribünlerdeki ilgilizlikten çok çekti.

Eski teknik direktör Rıza Çalımbay her maç öncesi basın toplantısında taraftara çağrı yaparak maça gelmelerini istemesiyle hatırlanıyor.

GALATASARAY'A COŞKULU KARŞILAMA

Trendyol Süper Lig’in 16. hafta erteleme maçında yarın Sivasspor’a konuk olacak Galatasaray, Sivas’a geldi. Uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen sarı-kırmızılı kafileyi, bir grup Galatasaray taraftarı çiçekler ve meşalelerle karşıladı.

Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Okan Buruk’a sevgi gösterisinde bulundu. Tezahürat eden taraftarlar futbolculara da yoğun ilgi gösterdi. Daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen sarı-kırmızılı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

Sivasspor-Galatasaray müsabakası, Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın saat 17.00’da başlayacak.

SARI-KIRMIZILILAR'DA 8 EKSİK VAR

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.