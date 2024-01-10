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    Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına 8 eksikle gitti! Icardi yine yok

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Galatasaray, Sivasspor maçı kamp kadrosunu açıkladı. Son maçta oynamayan Mauro Icardi'nin yanı sıra Sarı-Kırmızılılar'da 7 eksik daha göze çarptı.

    Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına 8 eksikle gitti! Icardi yine yok
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'de yarın deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın kamp kadrosu açıklandı.

    Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sakatlıkları olan Mauro Icardi, Davinson Sanchez, Sacha Boey, Sergio Oliveira, sarı kart cezalısı Barış Alper Yılmaz, Afrika Kupası'nda mücadele eden ülkelerinin milli takımlarında bulunan Hakim Ziyech ve Cedric Bakambu ile Angelino kadroda yer almadı.

    GALASARAY KAFİLESİ SİVAS'TA

    Galatasaray kafilesi akşam üzeri Sivas Nuri Demirdağ Havaalanı'na indi. Maçın oynanacağı saatte Sivas'taki hava sıcaklığının eksilerde olması bekleniyor.

    Galatasaray'ın Sivasspor maçı kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

    Fernando Muslera, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Günay Güvenç, Mateus Tete, Halil Dervişoğlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Gökdeniz Gürpüz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Baran Demiroğlu, Ali Yeşilyurt, Ali Turap Bülbül, Hamza Akman, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Tanguy Ndombele.

    Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına 8 eksikle gitti! Icardi yine yok

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    GalatasaraySivasspor
    Haberler > Spor > Galatasaray zorlu Sivasspor deplasmanına 8 eksikle gitti! Icardi yine yok
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