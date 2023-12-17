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    TFF'de istifa sürprizi! Mehmet Büyükekşi'den açıklama geldi

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    TFF&#039;de istifa sürprizi! Mehmet Büyükekşi&#039;den açıklama geldi
    Mehmet Büyükekşi, Tff

    Son dakika haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, hakkında çıkan istifa söylentilerine cevap verdi.

    Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin görevinden ayrılarak seçim kararı alacağı iddiaları kamuoyunda tartışma oluşturdu.

    Konuyla ilgili Candaş Tolga Işık'a konuşan Büyükekşi, "Az önce TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ile konuştum, görevden alındığı yönündeki iddiaları sordum, "TFF seçimle gelinip seçimle gidilen özerk bir kurum. Görevden alma-verme gibi bir olay yok. Görevimin başındayım. İnsanları anlamıyorum niye böyle yapıyolar? Demek ki iyi niyetimiz fazla geliyor" ifadelerini kullandı.

    ALİ KOÇ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

    Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, "TFF, MHK, hakemler, kulüplerimiz, medya, taraftarlar, herkesin nereden nereye geldiğimizi irdelemesi gerekmektedir. Biz bu noktaya nasıl geldiğimizi anlarsak, bundan sonrası için çözüm oluşturabiliriz. Ve bu olayların yaşanmaması için gerekli adımları atabiliriz. Bu tabloda herkesin payı var. Kimse de sorumluluktan kaçmamalı." açıklamasında bulunmuştu.

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