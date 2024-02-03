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    • Tolgay Arslan hem gol attı hem de atıldı! Türk yıldız neye uğradığını şaşırdı

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Tolgay Arslan hem gol attı hem de atıldı! Türk yıldız neye uğradığını şaşırdı
    Tolgay Arslan, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen Tolgay Arslan, Perth Glory - Melbourne City maçına damga vurdu. Türk futbolcu hem gol attı hem de kırmızı kart gördü.

    Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Melbourne City, Avustralya A Ligi'nin 15. haftasında Perth Glory'ye konuk oldu. HBF Park'ta oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 4-2 galip ayrıldı.

    TOLGAY ARSLAN KIZARDI

    Melbourne City, 21. dakikada Tolgay Arslan'ın ortasına ters bir dokunuş yapan Aleksandar Susnjar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 60. dakikada Tolgay bu kez kendisi fileleri havalandırdı ve takımı lehine skoru 2-1'e getirdi. Ancak bu goller puan almaya yetmedi. Tolgay Arslan 90+10'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

    Perth Glory'ye 3 puanı getiren golleri ise 45+4. dakikada penaltıdan Mustafa Amini, 68. dakikada Scott Galloway (kendi kalesine), 70. dakikada Adam Taggart ve 90+8'de Joel Anasmo attı.

    12 GOLE KATKI SAĞLADI

    Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydikten sonra 3 sezon İtalya'nın Udinese takımında oynayan Tolgay geçtiğimiz yaz Melbourne City'ye transfer olmuştu. Avustralya takımında profesyonel Futbol kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 20 maçta 7 kez fileleri havalandırırken 5 de asist yaptı.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Tolgay Arslan
    Haberler > Spor > Tolgay Arslan hem gol attı hem de atıldı! Türk yıldız neye uğradığını şaşırdı
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