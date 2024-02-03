Tolgay Arslan hem gol attı hem de atıldı! Türk yıldız neye uğradığını şaşırdı

Bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş forması da giyen Tolgay Arslan, Perth Glory - Melbourne City maçına damga vurdu. Türk futbolcu hem gol attı hem de kırmızı kart gördü.

Tolgay Arslan'ın formasını giydiği Melbourne City, Avustralya A Ligi'nin 15. haftasında Perth Glory'ye konuk oldu. HBF Park'ta oynanan karşılaşmadan ev sahibi takım 4-2 galip ayrıldı.

TOLGAY ARSLAN KIZARDI

Melbourne City, 21. dakikada Tolgay Arslan'ın ortasına ters bir dokunuş yapan Aleksandar Susnjar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. 60. dakikada Tolgay bu kez kendisi fileleri havalandırdı ve takımı lehine skoru 2-1'e getirdi. Ancak bu goller puan almaya yetmedi. Tolgay Arslan 90+10'da gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Perth Glory'ye 3 puanı getiren golleri ise 45+4. dakikada penaltıdan Mustafa Amini, 68. dakikada Scott Galloway (kendi kalesine), 70. dakikada Adam Taggart ve 90+8'de Joel Anasmo attı.

12 GOLE KATKI SAĞLADI

Bir dönem Beşiktaş ve Fenerbahçe'de forma giydikten sonra 3 sezon İtalya'nın Udinese takımında oynayan Tolgay geçtiğimiz yaz Melbourne City'ye transfer olmuştu. Avustralya takımında profesyonel Futbol kariyerinin en golcü sezonunu geçiren 33 yaşındaki orta saha oyuncusu, 20 maçta 7 kez fileleri havalandırırken 5 de asist yaptı.