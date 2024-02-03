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    • Piatek şov sürüyor! Başakşehir, İstanbulspor'u farklı devirdi

    Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    - Güncelleme:
    Piatek şov sürüyor! Başakşehir, İstanbulspor&#039;u farklı devirdi
    Başakşehir, Piatek, Haber

    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Süper Lig'in 24. haftasında İstanbulspor'u konuk eden Başakşehir, 3 puanı 2 golle aldı. Ev sahibi ekibin Polonyalı golcüsü Piatek formda çıkışını sürdürdü.

    Başahşehir, Süper Lig'in 24. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

    Geçen hafta Konyaspor'a 3 gol atan Polonyalı Krzysztof Piatek, bu hafta da gollerine devam etti.

    Yıldız oyuncu İstanbulspor'a karşı 2 gol atarak formda çıkışını devam ettirdi.

    Toplamda 12 gole ulaşan Piatek, krallık tacına göz dikti.

    Piatek şov sürüyor! Başakşehir, İstanbulspor'u farklı devirdi

    BAŞAKŞEHİR - İSTANBULSPOR MAÇ ÖZETİ

    4. dakikada turuncu-lacivertlilerin sağdan kullandığı korner sonrasında İstanbulspor savunması tehlikeyi uzaklaştıramadı. Ceza sahasında kalan topa son olarak altıpas gerisinde uygun durumdaki Figueiredo vurdu. Kaleci Alp Arda ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.

    18. dakikada Piatek'in ceza sahası sağ çaprazından şutunda savunmaya çarpan top az farkla kornere çıktı.

    29. dakikada Sambissa'nın ceza yayının sağından çıkardığı sert şutta kaleci Volkan üzerine gelen topu güçlükle önledi.

    33. dakikada Deniz Türüç'ün yaklaşık 25 metreden sert şutunda kaleci Alp Arda önünde seken meşin yuvarlağı güçlükle engelledi. Pozisyonun devamında savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

    36. dakikada Başakşehir öne geçti. Deniz Türüç'ün ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Piatek, kaleci Alp Arda'dan sıyrıldıktan sonra vuruşunu yaptı. Savunmada Simon Deli'nin çizgi üzerinde müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

    71.dakikada takımının ikinci golünün kaydeden Piatek, skoru 2-0 ilan etti.

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BaşakşehirPiatek
    Haberler > Spor > Piatek şov sürüyor! Başakşehir, İstanbulspor'u farklı devirdi
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