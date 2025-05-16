Tolunay Kafkas'tan sürpriz imza! 18 yıllık kariyerinde bir ilk

Teknik direktör Tolunay Kafkas, kariyerinde bir ilk yaşayacak. Yurt dışına açılmaya hazırlanan Kafkas, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Son olarak Fatih Karagümrük'ü çalıştıran ve 2024 Haziran'dan bu yana aktif görevden uzak olan teknik direktör Tolunay Kafkas yurt dışına açılmaya hazırlanıyor.

18 yıllık teknik direktörlük kariyerinde bir ilk yaşayacak olan Kafkas, konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

"BİR ŞEY SÖYLEMEM DOĞRU OLMAZ"

Ajansspor'a konuşan ve bir süredir Beerschot ile temas halinde olan Kafkas, görüşmeleri yalanlamayarak "Önümüzdeki günlerde bu konular netleşecektir. Benim bir şey söylemem doğru olmaz" dedi.

Beerschot Başkanı Selahattin Baki'nin konuyla ilgili açıklama yapacağını ifade eden Kafkas, "Beklemek lazım. Hiçbir şey için ben kesin konuşmam. Bakalım önümüzdeki günler bizler adına neler getirecek" şeklinde konuştu.

TAKIMIN BAŞINDA DIRK KUYT VAR

An itibarıyla Dirk Kuyt'ın çalıştırdığı Beerschot'ta 44 yaşındaki teknik adamın sözleşmesi gelecek ay sonunda noktalanıyor.