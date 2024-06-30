Toni Kross'tan Arda Güler'e övgü dolu sözler: İdmanlarda çok alkışladık

Real Madrid’in efsane orta sahası Toni Kross, millî yıldızın yeteneklerini ön plana çıkararak “Onu alkışlamak için bazı antrenmanları durdurduk” dedi.

EURO 2024’te herkesin performansını merak ettiği Arda Güler, İspanya basınındaydı. Defensa Central’de yer alan haberde, Avrupa Şampiyonası’nda ilk maçında gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçen Arda’nın Türkiye’nin son 16’ya kalmasına doğrudan etkide bulunduğu ifade edildi. Real Madrid’deki performansının da öneminin anlatıldığı Güler’le ilgili en çarpıcı haber ve açıklamalar ise Toni Kroos’la ilgiliydi.

GERÇEKTEN ÇOK İYİ

Alman efsanenin Arda Güler’in yeteneklerini ve kalitesini Real Madrid teknik ekibiyle beraber fark ettiği vurgulandı… Bir sezon Güler ile birlikte geçiren Toni Kroos’un yakın çevresine “Real Madrid’de onu alkışlamak için bazı antrenmanları bile durdurduk. O gerçekten çok iyi” itirafında bulunduğu yazıldı. Ayrıca haberde Carlo Ancelotti’nin öğrencilerinin turnuvaya damga vuracağı yorumu da yapıldı.