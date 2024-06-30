Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Toni Kross'tan Arda Güler'e övgü dolu sözler: İdmanlarda çok alkışladık

Toni Kross'tan Arda Güler'e övgü dolu sözler: İdmanlarda çok alkışladık

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Toni Kross&#039;tan Arda Güler&#039;e övgü dolu sözler: İdmanlarda çok alkışladık
Arda Güler, Toni Kroos, Euro 2024, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Real Madrid’in efsane orta sahası Toni Kross, millî yıldızın yeteneklerini ön plana çıkararak “Onu alkışlamak için bazı antrenmanları durdurduk” dedi.

EURO 2024’te herkesin performansını merak ettiği Arda Güler, İspanya basınındaydı. Defensa Central’de yer alan haberde, Avrupa Şampiyonası’nda ilk maçında gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçen Arda’nın Türkiye’nin son 16’ya kalmasına doğrudan etkide bulunduğu ifade edildi. Real Madrid’deki performansının da öneminin anlatıldığı Güler’le ilgili en çarpıcı haber ve açıklamalar ise Toni Kroos’la ilgiliydi.

GERÇEKTEN ÇOK İYİ

Alman efsanenin Arda Güler’in yeteneklerini ve kalitesini Real Madrid teknik ekibiyle beraber fark ettiği vurgulandı… Bir sezon Güler ile birlikte geçiren Toni Kroos’un yakın çevresine “Real Madrid’de onu alkışlamak için bazı antrenmanları bile durdurduk. O gerçekten çok iyi” itirafında bulunduğu yazıldı. Ayrıca haberde Carlo Ancelotti’nin öğrencilerinin turnuvaya damga vuracağı yorumu da yapıldı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Makam odasında dayak iddiası! CHP'li Hikmet Dönmez adliyeye sevk edildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Montella'nın Avusturya planı hazır: Ortaya Türk duvarı - SporOrtaya Türk duvarıGalatasaray'dan transfer atağı! İngiltere'nin gol kralı için hazırlıklar devam ediyor - SporGalatasaray'dan transfer atağı!Veliefendi’de tarihî gün! Gazi Koşusu - SporVeliefendi’de tarihî gün Mou cazibesi! Samardzic yarışında ibre hoca farkıyla Fenerbahçe’den yana - SporSamardzic yarışında ibre hoca farkıyla Fenerbahçe’den yanaOnuachu için sıkı pazarlık! Trabzon golcüye odaklandı - SporOnuachu için sıkı pazarlık! Trabzon golcüye odaklandıHaller el yaktı! Beşiktaş’ın talip olduğu golcü çok maliyetli - SporHaller el yaktı!
Sonraki Haber Yükleniyor...