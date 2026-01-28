Marmaris, dünyanın en prestijli bisiklet yarışı Tour de France'ın amatör serisi "L’Etape"a ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. L’Etape Marmaris by Tour de France, 7 Haziran’da düzenlenecek. Akdeniz’in eşsiz doğası içinde tasarlanan rotalarda gerçekleştirilecek yarış öncesi basın lansmanı yapıldı.

Tour de France’ın amatör serisi L’Etape Series by Tour de France, 2026 yılında Türkiye’de iki ayrı şehirde düzenlenecek. İkonik yarış atmosferine 7 Haziran’da "L’Etape Marmaris by Tour de France" ile Marmaris, 20 Eylül’de "L’Etape Türkiye by Tour de France" ile İstanbul ev sahipliği yapacak.

Dağların denizle buluştuğu, zorlu tırmanışları, tarihi değerleri ve nefes kesen manzaralarıyla öne çıkan Marmaris’te düzenlenecek organizasyonla, sarı mayo ruhu ve Tour de France’ın efsanevi dağ etapları geleneği Türkiye’nin eşsiz coğrafyasına taşınacak.

L'Etape by Tour de France’ın Türkiye’deki yeni durağı Marmaris'teki yarış heyecanı düzenlenen basın lansmanıyla tanıtıldı. Lansman; Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cevheroğlu, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Türkiye Bisiklet Federasyonu As Başkanı Metin Cengiz, A.S.O. L'Etape Series by Tour de France Proje Müdürü Mathieu Clanchin, A.S.O. Strateji ve İş Geliştirme Proje Müdürü Marin Grisard ile L’Etape Türkiye by Tour de France Organizasyon Direktörü ve 78 Event Genel Müdürü Ömer Kafkas'ın katılımlarıyla gerçekleştirildi.

L’Etape Marmaris by Tour de France, 7 Haziran'da

MARMARİS PARKURLARI

Marmaris etabı, Tour de France ruhuna uygun şekilde tırmanış ağırlıklı ve teknik parkurlarıyla öne çıkıyor. Akdeniz’in eşsiz doğası içinde tasarlanan rotalar, amatör bisikletçilere profesyonel yarış deneyimi sunmayı hedefliyor.

Uzun Parkur – 96 km (Dağ Etabı): Sert ve uzun tırmanışlar, yüksek irtifa kazanımı ve teknik inişlerle dayanıklılık odaklı bir mücadele.

Kısa Parkur – 66 km (Dağ Etabı): Daha kısa mesafede yüksek tempo, teknik virajlar ve dağlık karakter.

KAZANANLARA FRANSA'DA YARIŞMA FIRSATI

L'Etape Marmaris by Tour de France'ta kendi kategorilerinde dereceye giren sporcular, Fransa’da düzenlenen L’Etape du Tour’a katılım hakkı kazanarak, L'Etape Türkiye by Tour de France 2025 kazananları ile birlikte Tour de France’ın efsanevi parkurlarında pedal çevirme ayrıcalığını elde edecek.

