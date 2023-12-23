23 Aralık 2023 21:02 - Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2023 21:27

Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Trabzonspor ile RAMS Başakşehir ​​​​​​​1-1 berabere kaldı.

Trabzon'a 2 maçlık galibiyet serisiyle gelen Başakşehir, öne geçtiği maçta 1 puana razı oldu. Kaleci Volkan Babacan son dakikada kritik bir kurtarışa imza attı.

Evindeki son maçında Kayserispor'a 0-1 mağlup olan Trabzonspor, bu kez de 1 puana razı oldu. Abdullah Avcı'nın takımı yeni yıla 27 puanla 4. sırada girdi.

Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki RAMS Başakşehir ise 19 puanla 13. sırada yer aldı.

GOLLER NASIL GELDİ?

RAMS Başakşehir 11. dakikada öne geçti. Figueiredo'nun ceza sahasına ortasında Dimiris Pelkas, kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.



Trabzonspor 34. dakikada skoru eşitledi. Visca'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde oluşan karambolde Mendy şutu direğin içine çarparak filelerle buluştu: 1-1.

Trabzonsporlu taraftarlar, Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan askerler için pankart açtı.

Stat: Papara Park

Hakemler: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy, Aleks Taşcıoğlu

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen (Dk. 46 Mehmet Can Aydın), Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Bakasetas, Abdülkadir Ömür (Dk. 80 Bardhi), Visca (Dk. 80 Pepe), Trezeguet, Onuachu (Dk. 72 Enis Destan)

RAMS Başakşehir: Volkan Babacan, Dubois (Dk. 84 Ömer Ali Şahiner), Duarte, Ba, Lima, Berkay Özcan, Serdar Gürler (Dk. 89 Cumali Sertel), Abeid (Dk. 66 Emirhan İlkhan), Pelkas (Dk. 84 Kartsev), Figueiredo, Piatek (Dk. 89 Keny)

Goller: Dk. 11 Pelkas (RAMS Başakşehir) Dk. 34 Mendy (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 48 Pelkas, Dk. 57 Figueiredo (RAMS Başakşehir)