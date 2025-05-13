Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan iddialı konuştu: O kupayı alacağız

Türkiye Kupası’nın Avrupa kupalarının anahtarı olacağını söyleyen Doğan “Sahada adaletli bir yönetim olursa, garip işler dönmezse kupayı alırız” dedi.

HASAN SARIÇİÇEK - Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile Galatasaray maçı öncesi futbolu, kupayı ve bordo mavili camianın hedeflerini konuştuk. İşte “O kupayı çok istiyoruz” diyen Doğan’ın açıklamalarından öne çıkanlar...

Adaletli olsunlar

“Galatasaray bugüne lider gelmiş. Türkiye Kupası’nı kazanmayı çok istiyoruz. En çok da Fatih Hoca istiyor, camia istiyor. İnşallah çarşamba günü, sahada adaletli yönetim olursa, garip garip işlerle hakkımız yenmezse kazanan Trabzonspor olacaktır. Kupadan gelecek maç gelirini futbolculara prim olarak vereceğiz.”

Ligde iki takım yok!

∂ “Futbolda iki takım üzerine kurulmuş bir sistem var, biz bunu kabullenmiyoruz. Futbolumuz bu iki takımdan ibaret değil. TFF seçimlerinde Trabzonspor eski başkanına her türlü desteği verdik. Ancak Trabzonspor’a karşı çok yanlışlar oldu. Hakem hatalarından 20 puanın üzerinde kaybımız var. Türk futbolu gelişsin diye yabancı VAR getirildi. Sistem zaten kötüyken nasıl daha kötüye gidebilir? Çizgiyi nereden çekeceğini bile bilmeyen bir VAR hakemi geliyorsa o zaman bunu Türk hakemleri yapsın. Bu işte bir yanlışlık var.”

Rekor ceza verdiler

∂ “Bu ligde hakem anlamında ‘adalet var’ diyen bir kulüp çıkar mı? Bütün kulüpler haykırarak ‘yok’ diyor. TFF, adaleti sağlamakla görevli. Bunu düzeltecek olan Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibidir. Bu MHK ile olmayacağını Trabzonspor ligin başında dile getirdi, bu yapının komple değişmesi gerekir diye. Bundan dolayı rekor ceza alan başkanım. Almayan da var. Sayın TFF Başkanı, TV’de canlı yayına çıktı ‘Hakemler bana operasyon çekiyor’ dedi. Aynı şeyi ben söyledim, 45 gün ceza aldım.”

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Rakiplerle makas açıldı

∂ “Trabzonspor’un geleceğini kurtarma derdindeyiz. Ekonominiz güçlü olmazsa rekabet edemezsiniz. Trabzonspor’un en büyük problemi gelir gider dengesi. Gelirimiz 35 milyon, giderimiz 100 milyon avro, borcumuz ise 5,2 milyar TL. Bunu 2 milyar TL’ye indirmeye çalışıyoruz. Şampiyon olduğumuzda 35 milyon avroluk kadro ile mücadele ederken, rakibimizin kadro değeri 42 milyon avroydu, baş edebiliyorduk şimdi makas çok açıldı, rakiplerimizin kadro değeri 7-8 katımız oldu. Yarışabilmemiz için ekonomimiz çok güçlü olmalı.”

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Doğan’dan inciler…

∂ “Fatih Tekke çok büyük düşünüyor, Avrupa’da kupa kazanmak gibi. Onun için kendisiyle beş yıllık sözleşme yaptık.”

∂ “Uğurcan Çakır takımımızın kaptanı. Bana kalsa futbolu burada bıraksın, isterim. Ancak kendisine verdiğimiz bir söz var.”

∂ “Ah keşke dediğim olmadı mı, oldu. Abdullah Avcı’nın istediği 14 futbolcuyu da aldık, tutmadı, 13’ünü geri gönderdik.”

∂ “Hacıosmanoğlu’nun seçilmesinde destek olduk, üyelerden ihracıyla ilgili talepler geldi. Öyle bir gündemimiz yok.”