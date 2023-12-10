Trabzonspor Gaziantep'te 3 puanı 3 golle aldı

Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı.



Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele 3-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyet gollerini; 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet, 59. dakikada Bakasetas attı. Gaziantep FK'nın tek sayısını 80. dakikada frikikten Dragus kaydetti.

Bu sonucun ardından ligdeki 8. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 26'ya yükseltti. Son oynadığı üç lig maçından yenilgi ile ayrılan Gaziantep FK 15 puanda kaldı.



Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Yılport Samsunspor'u misafir edecek. Gaziantep FK ise Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

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