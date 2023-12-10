Anasayfa
Son Dakika
Türkiye GazetesiTürkiye Gazetesi
Video
Galeri
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Yazarlar
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Videolar
  • Bizim Sayfa
  • Resmi İlanlar
  • Diğer
  • Üyelik
    • Haberler > Spor > Trabzonspor Gaziantep'te 3 puanı 3 golle aldı

    Trabzonspor Gaziantep'te 3 puanı 3 golle aldı

    - Güncelleme Tarihi:
    Editör: Sinan Başhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
    Trabzonspor Gaziantep&#039;te 3 puanı 3 golle aldı
    Trabzonspor, Gaziantepspor

    Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

    Süper Lig'in 15. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaştı. 

    Kalyon Stadı'nda oynanan mücadele 3-1 konuk ekibin üstünlüğü ile sonuçlandı. Karşılaşmada Trabzonspor'un galibiyet gollerini; 48 ve 76. dakikalarda Trezeguet, 59. dakikada Bakasetas attı. Gaziantep FK'nın tek sayısını 80. dakikada frikikten Dragus kaydetti.

    Bu sonucun ardından ligdeki 8. galibiyetini alan Trabzonspor, puanını 26'ya yükseltti. Son oynadığı üç lig maçından yenilgi ile ayrılan Gaziantep FK 15 puanda kaldı. 

    Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Yılport Samsunspor'u misafir edecek. Gaziantep FK ise Mersin'de Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.

    BU VİDEO DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

    Havaalanında acıkan Trabzonsporlu futbolcular bakın ne yaptı!
    Oynat

    Havaalanında acıkan Trabzonsporlu futbolcular bakın ne yaptı!

    Trabzonsporlu futbolcular Sivasspor deplasmanı sonrası Trabzon'a dönmek için geldikleri Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'nda geç saatlerde olduğu için kapalı olan bir büfeden aldıkları çikolata ve bisküvilerin parasını not yazarak bıraktılar.

    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Sonraki Haber Yükleniyor...