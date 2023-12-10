Süper Lig'den geldikleri seviye şaşırttı! Giresunspor Teknik Direktörü canlı yayında ağlayarak yardım istedi

10 Aralık 2023 17:15 - Güncelleme Tarihi: 10 Aralık 2023 17:15

Editör: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Süper Lig'den düşen ve TFF 1. Lig'de zor günler yaşayan Giresunspor, yardım eli bekliyor.

Son olarak Sakaryaspor'a mağlup olan Karadeniz ekibinin teknik direktörü Mehmet Birinci, canlı yayında gözyaşlarına boğuldu. Takıma sahip çıkılmasını isteyen Birinici, "Lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transfer tahtasının açılması için lütfen siyasiler, bize yardım edin" dedi.

MEHMET BİRİNCİ: SAHİP ÇIKALIM

Takımın yaşadığı zorluklara değinerek Giresunlu siyasetçilere, yerel yöneticilere ve Giresun dışındaki iş insanlarına seslenen Birinci, "Lütfen yalvarıyorum, bu takıma sahip çıkın. Kadromuz kısıtlı, transfer tahtasının açılması için lütfen siyasiler, bize yardım edin. Ben bu toprakların çocuğuyum, bu takımın buralara nasıl geldiğini çok iyi biliyorum, gitmeyelim. Giresunspor, Giresun'un bir markasıdır. Emin olun Giresun'daki balıkçı Şeref, ayakkabı boyacısı Dursun kadar üzülen belki de yoktur. Dışarıdaki insanlar için, lütfen bu takıma sahip çıkalım. Yönetimleri eleştirmek benim haddim değil ama yönetimlerin yaptığı hatalar bu takımı buralara getirdi. Siyasilere yalvarıyorum, Giresunlu, oranın bir çocuğu olarak, takımı kurtaralım. Çok üzülüyorum" ifadelerini kullandı.