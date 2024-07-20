Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Trabzonspor'a Ferrari üzerinden mesaj verdi! Göztepe Başkanı Ankersen'den Paul Onuachu açıklaması

Trabzonspor'a Ferrari üzerinden mesaj verdi! Göztepe Başkanı Ankersen'den Paul Onuachu açıklaması

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Trabzonspor, Paul Onuachu, Göztepe, Haber

Spor Haberleri

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe ve Southampton'ın ortaklarından Sports Republic'in CEO'su Rasmus Ankersen, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Paul Onuachu'nun hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

Slovenya'da düzenlenen kampta açıklamalarda bulunan Göztepe ve Southampton'ın çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Sports Republic'in CEO'su Rasmus Ankersen, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu için açıklamalarda bulundu.

Bonservisi Southampton'da bulunan Nijeryalı yıldız bordo-mavililere mesaj gönderen Ankersen, "Paul Onuachu satılacaksa bunun doğru fiyata gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ferrari almak istiyorsanız ona Ferrari fiyatını ödemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'a Ferrari üzerinden mesaj verdi! Göztepe Başkanı Ankersen'den Paul Onuachu açıklaması - 1. Resim

ANKERSEN: İKİ SANTRFOR ALACAĞIZ

Göztepe'nin transfer hedeflerine ilişkin konuşan Rasmus Ankersen, önümüzdeki süreçte takıma iki santrafor alacaklarını belirterek, "Elimizde bununla ilgili gerçekten iyi seçenekler var. Umarım gelecek günlerde bunu başarır ve sizlere, taraftarlarımıza onları tanıtırız ama bu iş bir anda olmuyor. Bir süpermarkete de gittiğinizde hemen istediğiniz şeyleri, istediğiniz fiyata bulamazsınız ya da aldığınız şeyler o anda size kaliteli gözükür ama daha sonra o kalitesini bir zaman sonra kaybettiğini görürsünüz." dedi.

Düzenleyen:  - Spor
Ünlü oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybettiWanda Nara'nın babası gözaltına alındı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki yarışı zirvede bitirdi - SporToprak Razgatlıoğlu, Çekya'daki yarışı zirvede bitirdiEURO 2024'e damga vurmuştu! Riccardo Calafiori 42 milyon sterline transfer oldu - SporEURO 2024'e damga vuran Calafiori, İngiliz devine imza attıFenerbahçe'den Brezilya çıkartması! Corinthians forması giyen Wesley Teixeira için harekete geçildi - SporFenerbahçe'den Brezilya çıkartması!Kenan Yıldız'dan gelen haber Juventus'u çıldırttı! EURO 2024 sonrası kararını değiştirdi - SporKenan Yıldız'dan gelen haber Juventus'u çıldırttıMourinho'nun Samet Akaydin şaşkınlığı! Görüşmenin detayları ortaya çıktı - SporMourinho'nun Samet Akaydin şaşkınlığı!Trabzonspor'da Weghorst dönemi! Transfer bitmeye yakın - SporYıldız topçu Trabzonspor'a çok yakın!
Sonraki Haber Yükleniyor...