Trabzonspor'a Ferrari üzerinden mesaj verdi! Göztepe Başkanı Ankersen'den Paul Onuachu açıklaması

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe ve Southampton'ın ortaklarından Sports Republic'in CEO'su Rasmus Ankersen, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu için dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Geçen sezonu kiralık olarak Trabzonspor'da geçiren Paul Onuachu'nun hangi takıma gideceği merakla bekleniyor.

Slovenya'da düzenlenen kampta açıklamalarda bulunan Göztepe ve Southampton'ın çoğunluk hisselerini elinde bulunduran Sports Republic'in CEO'su Rasmus Ankersen, Trabzonspor'un kadrosuna katmak istediği Paul Onuachu için açıklamalarda bulundu.

Bonservisi Southampton'da bulunan Nijeryalı yıldız bordo-mavililere mesaj gönderen Ankersen, "Paul Onuachu satılacaksa bunun doğru fiyata gerçekleştirilmesi gerekiyor. Ferrari almak istiyorsanız ona Ferrari fiyatını ödemeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

ANKERSEN: İKİ SANTRFOR ALACAĞIZ

Göztepe'nin transfer hedeflerine ilişkin konuşan Rasmus Ankersen, önümüzdeki süreçte takıma iki santrafor alacaklarını belirterek, "Elimizde bununla ilgili gerçekten iyi seçenekler var. Umarım gelecek günlerde bunu başarır ve sizlere, taraftarlarımıza onları tanıtırız ama bu iş bir anda olmuyor. Bir süpermarkete de gittiğinizde hemen istediğiniz şeyleri, istediğiniz fiyata bulamazsınız ya da aldığınız şeyler o anda size kaliteli gözükür ama daha sonra o kalitesini bir zaman sonra kaybettiğini görürsünüz." dedi.